Fernando Alonso: «No tuvimos ritmo en ningún momento»

Fernando Alonso ha reconocido que su Aston Martin no tuvo buen ritmo en ningún momento tras finalizar séptimo en el Gran Premio de España de Fórmula 1, su peor resultado de la temporada. El piloto español reconoció que tienen deberes para entender que es lo que ha fallado en Montmeló y reaccionar cuanto antes pensando en el Gran Premio de Canadá.

Sin ritmo

«Una carrera complicada porque no teníamos el ritmo en ningún momento. Al final ese fue el gran problema, no fue tanto la estrategia o los neumáticos. No íbamos rápidos con las blandas ni las medias. Russell nos adelantó en la primera parte y eso nos cambió los planes. Decidimos bajar un poco el ritmo y parar en la vuelta 20 para ir fuera de secuencia con todo el momento. Eso me vino bien para tener unas duras casi nuevas al final respecto a los demás y remontar alguna posición. Hoy no teníamos posibilidad de alcanzar a Mercedes ni Ferrari, hay que entender el porqué».

Subidón de Mercedes

«Pensaba que teníamos un poco más porque ayer en la crono el coche iba muy bien y hubiésemos podido salir en primera o segunda línea, pero los Mercedes nos han vuelto a sorprender un domingo, otra vez los dos en el podio. Hemos perdido puntos con ellos en el Mundial de constructores, pero al menos los hemos ganado con Ferrari porque solo ha puntuado Carlos. Por sacar algo positivo del fin de semana… Lo más importante es entender por qué hoy nos faltaban esas decimillas en carrera».

Buen final de carrera

«Adelanté a Zhou, Tsunoda y Ocon. Tenía neumáticos más jóvenes al final y no fue tan difícil. Con Lance también tenía una decimilla o dos más rápidas, pero me costaba acercarme a él. Ya me llevé por delante un suelo ayer y no quería llevarme otro, ni tampoco que Lance dañase el suyo por protegerse. Así que preferí que nos quedáramos como estábamos», explicó en DAZN.