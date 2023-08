Fernando Alonso desvela el motivo de su regreso a la Fórmula 1

Menos de una semana para que la Fórmula 1 regrese a la acción. Fernando Alonso ya está preparado de nuevo para volver a hacer de las suyas y deleitar al público del Gran Circo y siempre con la mirada puesta en la victoria. Una victoria que se le está resistiendo, pero cuyo objetivo no sería posible sin el gran apoyo de sus aficionados. El asturiano habla del amor y apoyo que recibió cuando se retiró de la máxima competición del automovilismo hace varios años.

«Cuando me retiré, me di cuenta del amor que la gente me profesaba hacia mi carrera. Cada vez que coincidía con aficionados, me decían: ‘Tienes que volver’», comienza Fernando Alonso. Después, el piloto de Aston Martin reconoce que fue una «sorpresa» todo ese cariño que recibió fuera de la Fórmula 1: «Fue una sorpresa que amaran lo que estábamos haciendo porque en los últimos años en McLaren me sentía como si fuéramos anónimos».

Y es que sin el apoyo de la gente y de los aficionados, quizás Fernando Alonso no estaría de regreso en la Fórmula 1. El asturiano explica los motivos de su retorno, aunque tuviera dos años para el olvido con Alpine. «Desde que volví, trato de preocuparme un poco más por los aficionados y la prensa», añade Fernando Alonso. Ahora, las cosas han dado un giro de 180 grados con su nueva experiencia en Aston Martin. Seis podios y tercero del Mundial de pilotos. Casi nada.

Por otro lado, Fernando Alonso reveló en el podcast High Performance su forma de pilotar cuando se pone el casco y se adentra en el monoplaza, llegándose a comparar incluso con un robot: «Solo ejecuto la carrera como un robot, sin emoción. Solo hay una forma de ver la bandera a cuadros más rápido que cualquier otra posibilidad. Cuando cierro la visera, entrego lo que me dijo el equipo».