Fernando Alonso avisa: «En carrera deberíamos ir mejor»

Fernando Alonso saldrá en segunda posición en el Gran Premio de Arabia Saudí detrás de Checo Pérez después de hacer magia con su Aston Martin sobre el circuito de Jeddah. El asturiano regresa a la primera fila de la parrilla y hace soñar a los españoles con la victoria número 33.

El bicampeón del mundo se mostró realmente contento por las sensaciones del coche y donde no ha evitado mostrar su ligera sorpresa por el gran rendimiento del AMR23: «Ha sido un buen fin de semana para nosotros. La clasificación era nuestra debilidad, pero el coche ha rendido muy bien a una vuelta. Veremos qué podemos hacer mañana desde la segunda línea».

«Tenemos confianza, la tanda larga se vio afectada por el tráfico pero el coche es fuerte y es nuestro punto fuerte. Mañana deberíamos ir mejor que hoy. Tenemos esperanzas», zanjó tras la clasificación.

El asturiano también compareció en rueda de prensa junto a Pérez y Leclerc tras el fin de la Clasificación en Jeddah. Alonso calmó las aguas y dijo que su lucha no es por la primera posición. «Red Bull está en otra liga en cuanto a ritmo puro. Nuestra carrera está por detrás de nosotros pero intentaremos aprovechar cualquier oportunidad», dijo el piloto.

«No quiero parecer pesimista pero si vemos el ritmo de todo el fin de semana tenemos que ser sinceros y saber que los Red Bull están por delante de todos. El primer puesto no es el objetivo mañana. La Fórmula 1 no son matemáticas, no es una ciencia exacta. Lo importante es sumar puntos», prosiguió.

«Espero una carrera muy apretada y que se definirá por detalles pequeños: la salida, los neumáticos, la estrategia, la suerte y el safety car. Maximizaremos nuestras fortalezas e intentaremos tener un poco de suerte», pronosticó Alonso.

Verstappen se unirá a la fiesta

Alonso valoró el problema de Verstappen con su motor y aseguró que el neerlandés estará en la pelea por los primeros puestos en la carrera de mañana. «Creo que Max llegará en algún momento de la carrera. Mañana no hay duda en que llegará al podio probablemente. Los objetivos no son luchar con los Red Bull por la victoria mañana, incluso si somos competitivos. No podemos dejar escapar los puntos en estos fines de semana tan buenos», sentenció Alonso.

«Es tentador pensar en la victoria, pero sin un problema mecánico que debilite a Red Bull es complicado. Checo Pérez que no se duerma porque Verstappen va a llegar», avisó el asturiano.