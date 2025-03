El fenómeno viral de Segundo Castillo, entrenador del Barcelona SC que arrasa con su ‘outfit’

Segundo Castillo se ha hecho viral, no sólo en Ecuador, sino en el mundo entero. El entrenador de Barcelona SC, conocido por muchos como El Mortero, no solo destaca por su faceta como técnico, sino que arrasa con su estilo y los outfits elegidos para los partidos de su equipo. Este miércoles, para el duelo de los suyos contra el Corinthians en la tercera ronda de la Copa Libertadores, Segundo Castillo volvió a centrar todas miradas con un look que fue hasta comentado por la cuenta oficial de la Conmebol.

Segundo Castillo es un ex futbolista y actual entrenador de fútbol de 42 años. Durante su carrera como centrocampista, destacó en clubes como El Nacional de Ecuador, donde obtuvo títulos consecutivos en 2005 y 2006, y tuvo experiencias internacionales en equipos de Serbia, Inglaterra y México. Fue en 2025 cuando Castillo asumió el cargo de entrenador del Barcelona Sporting Club de Guayaquil, marcando un hito al ser uno de los pocos entrenadores ecuatorianos en liderar al equipo. Su nombramiento es visto como un reconocimiento al talento nacional en los banquillos y una inspiración para otros técnicos ecuatorianos.

Se vistió de gala en una noche de Copa Libertadores de América. Y su Barcelona ganó, gustó y goleó ante el Corinthians de Memphis Depay. Se llama Segundo Castillo, pero tú también puedes decirle SIR SECOND CASTLE. pic.twitter.com/9tORkfom77 — Invictos (@InvictosSomos) March 6, 2025

El gran momento de Segundo Castillo

Ahora, Segundo Castillo es viral en las redes sociales y no por sus conocimientos del juego o de la táctica, sino por presentarse en el banquillo vistiendo un elegante esmoquin blanco con chaleco a juego y pajarita negra. Esta elección de vestimenta no pasó desapercibida para los asistentes al Estadio Monumental Banco Pichincha ni para las cadenas de televisión que retransmitieron el encuentro, así como para multitud de medios de comunicación que le han dedicado noticias.

La elegante aparición de Castillo es tendencia absoluta en redes sociales, especialmente en X (antes Twitter), donde los aficionados lo apodaron Sir Second Castle en alusión a su estilo. Su pasión por la moda y el buen vestir ha sido una constante, incluso desde sus tiempos como jugador, consolidándose como un icono en Ecuador. Respecto a su elección de ese outfit, el propio Segundo Castillo comentó lo siguiente tras el partido: «En cuanto a la vestimenta, me siento que debo estar a la altura de mis jugadores y del club donde estoy. Nada más que eso».

El encuentro culminó con una victoria contundente de Barcelona SC por 3-0 sobre el Corinthians, acercando al equipo ecuatoriano a la fase de grupos de la Copa Libertadores en el año de su centenario. Esa buena dinámica del equipo y su distintivo sentido de la moda ha posicionado a Segundo Castillo como una figura destacada en el fútbol sudamericano, atrayendo la atención tanto en lo deportivo como por su peculiar forma de vestir.