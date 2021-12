Feliciano López fue el jugador más destacado de España en la pasada Copa Davis, con una nueva exhibición con 40 años en representación de su país. Su prolífica y prolongada carrera deportiva le han valido para conquistar el Premio Ciudad de la Raqueta en la categoría de Trayectoria Tenis, que recibirá el lunes en la gala de premios. «Me hace ilusión que reconozcan mi carrera», asegura el tenista, que también es director del Mutua Madrid Open y responde a la organización de los premios hablando, también, de sus planes de futuro.

Empezaste tu carrera en el año 97. ¿Cómo ha cambiado el tenis en todos estos años?

El tenis es casi otro deporte de lo que era cuando empecé a jugar a nivel profesional. Ha cambiado mucho la forma física de los jugadores, las pistas y los materiales. Es un tenis completamente diferente a cuando yo empecé. Ahora, casi todo el mundo le pega muy fuerte. Es un tenis de potencia y muy rápido. Falta un poco más de contrastes de estilo. Ahora, hay una unificación muy grande de todas las superficies. Es casi una pista más homogénea para todas las superficies. Casi todo el mundo juega de forma parecida. No sé si ha perdido riqueza, pero sí que se ha perdido que exista un contraste de estilos. Antes había más especialistas según en qué superficies se jugase, pero ahora, por ejemplo, en Wimbledon se puede jugar desde la final de la pista sin problema y antes, era casi una condición el subir a la red. Considero que, con pequeñas diferencias todo el mundo tiene un estilo de juego parecido. Echo de menos que haya jugadores distintos y el contraste de estilos.

¿Has sido un jugador adelantado a su época?

No, me he ido adaptando como he podido. Tengo las armas que tengo para sacar el mayor provecho posible. He intentado potenciarlo lo mejor que he podido y he tenido que evolucionar en aspectos de juego para ser competitivo en todas las pistas. Cuando empecé, el tenis era muy diferente y he evolucionado ese juego a lo largo de todos estos años y generaciones. Evolucionar es el secreto de cualquier profesional.

Has coincidido con una lista de Top 1 impresionante: Federer, Nadal Djokovic, Murray, Ríos, Agassi, Sampras, Courier, Safín, Moyá, Ferrero… ¿Hay un denominador común en todos ellos?

Todos los números uno del mundo, son extremadamente competitivos y ganadores, pero sí que pienso que, como la generación última, no va a haber otra igual. Yo he jugado contra Agassi y muchos más y eran grandísimos jugadores, pero estos han puesto el nivel en otro escalón.

¿Con qué te quedas de tu carrera?

Hay un montón de cosas bonitas que me han pasado y me siguen pasando. Creo que he sido un jugador diferente que ha triunfado en pistas donde otros jugadores españoles pensaban que no podían triunfar hasta que llegó el fenómeno de Rafa (Nadal). Si me tengo que quedar con algo, me quedo con los dos Queen´s que he ganado en la etapa final de mi carrera. Creo que eso ha sido algo muy especial porque ya no lo esperas. También los momentos de la Copa Davis con todas las generaciones con las que he podido convivir. Lo estoy disfrutando muchísimo. He tenido la suerte de haber sido competitivo durante muchos años a lo largo de una carrera muy larga. Incluso ahora: Ganar al cinco del mundo, en mi ciudad en Copa Davis son cosas que no se esperan y te hacen muy feliz.

No es un título, pero has jugado 79 Grand Slams consecutivos. Un récord que no será fácil superar…

Creo que es una cifra inalcanzable. Son 20 años sin fallar ninguno. Son demasiado años y se tienen que dar demasiadas cosas para hacerlo posible. Al final es un número, pero lo más increíble es llegar a esos números estando bien y casi que con 40 años puedes jugar de tú a tú a los mejores del mundo. Eso es algo muy bonito y que tampoco me esperaba. De lo que más me siento orgulloso es de jugar tantos años y ser competitivo.

Al margen de la genética, ¿Cuál es el secreto de la longevidad de tu carrera?

Soy un jugador que me he cuidado mucho siempre. A partir de los 30 pensé que tenía que hacer algo diferente si quería seguir jugando bien: ‘fisio’ privado, alimentación, descanso, me acuesto muy temprano y, por supuesto, una buena genética. Son pequeñas cosas, pero importantes y también el no haber tenido lesiones. Todo eso me ha permitido cumplir ese sueño de estar jugando todavía a buen nivel. No es solo una cosa, pero hay que respetar mucho a tu cuerpo. Ahora también hay muchos más medios de recuperación. También suma mi forma de jugar: la técnica, el esfuerzo que cada uno realiza en cada golpe, la manera de moverte… Todo influye en la vida de un deportista

¿Sigues convencido en no colgar la raqueta mientras seas competitivo?

He entrado directo en el Australian Open, sería el 80 Grand Slam. Ir a Australia, es para mí, un regalo. Mientras que me sienta competitivo, voy a seguir. Estoy disfrutando mucho de esta etapa.

Durante estos últimos años, has combinado tu faceta como jugador con tu trabajo como director del Mutua Madrid Open, ¿Ha sido un proceso muy complicado el combinar ambas labores?

Ha sido un cambio grande. Siempre digo que tengo bastante suerte de poder hacerlo. Primero jugar al tenis y después trabajar en equipo y hacer un montón de cosas para las que yo no estaba preparado ni acostumbrado. Luego he tenido la suerte de poder combinarlo con mi carrera. Ha sido un reto, pero un reto muy positivo. Estoy aprendiendo muchísimo y hay un equipo de trabajo brutal, con gente que lleva desde que comenzó el torneo.

El Mutua va a estar diez años más en Madrid y ahora bajo el paraguas de IMG. ¿Cómo valoras estas dos noticias?

El Torneo va a estar otros diez años aquí gracias al acuerdo con el Ayuntamiento y eso es una noticia muy buena. En cuanto a la compra de IMG, no nos afecta personalmente. Vamos a seguir trabajando en la misma línea. Tienen muy claro que el éxito de este Torneo está en el trabajo que se ha realizado durante estos veinte años. El Mutua va a seguir siendo un torneo diferente, donde pasan cosas y que se juega en Madrid.

¿Tras la retirada, cómo te planteas el futuro?

Dedicando tiempo al Torneo, también pasar más tiempo con la familia. También quiero seguir vinculado al tenis; jugar algunos torneos senior. Me gustaría tener una buena academia de tenis en Madrid, que no es fácil y es un proyecto a medio y largo plazo, y por supuesto, seguir ayudando al tenis español, poder ser capitán de Copa Davis, que es algo que me haría ilusión… No me cierro la puerta a nada.