La Federación ya prepara la mejora de contrato de De la Fuente

Rafael Louzán, el nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol, es consciente de que tiene una gran cantidad de trabajo por delante. Mucho trabajo. El máximo organismo del fútbol español es un coloso que ha logrado mantenerse firme ante las adversidades, pero no se puede negar que en los meses que estuvo a la deriva, hubo varios daños colaterales. Uno de ellos, por supuesto, es Luis de la Fuente y un contrato que necesita ser actualizado por razones de justicia lo más pronto posible.

El presidente gallego tiene muy claro que el futuro de Luis de la Fuente es fundamental. Es una prioridad. Su contrato debe reflejar lo que ha logrado durante estos dos años como seleccionador de la selección española, que no es más que haber ganado las dos competiciones en las que ha participado. En primer lugar, la Liga de Naciones, cerrando una etapa de más de diez años sin que el equipo nacional mayor levantara un trofeo, y luego, el verano pasado, una Eurocopa que se ha convertido en uno de los momentos más destacados de la historia del fútbol en nuestro país.

Luis de la Fuente tiene contrato, que nadie diga lo contrario. Siempre lo ha tenido. Otra cuestión es que nunca ha visto implementada la mejora que se le prometió en su momento y que le corresponde. Algo que Louzán pretende realizar en las próximas semanas. La intención del nuevo presidente es que, antes de que la selección española vuelva a jugar, lo cual sucederá el próximo mes de marzo, cuando se enfrente a Holanda en los cuartos de final de la Liga de Naciones, el contrato del seleccionador sea actualizado.

Con este fin, la Federación ya realizó un primer contacto con la agencia que representa a Luis de la Fuente, You First. En este momento, no existe una propuesta concreta sobre la mesa por parte del organismo federativo, pero OKDIARIO puede adelantar que la intención es ofrecer al seleccionador una suma cercana a los 3,5 millones de euros brutos, lo que equivaldría a aproximadamente 1,75 millones de euros netos anuales. Por lo tanto, no superará los dos kilos.

Así, Luis de la Fuente incrementaría considerablemente su sueldo, que por ahora es de 1,2 millones de euros brutos, lo que se traduce en cerca de 600.000 euros al año. Es el mismo salario que ya recibía cuando dirigía a la Sub-21.

Este ajuste en el contrato, que será uno de los primeros asuntos que busca atender Louzán al asumir la presidencia, si es aprobado por el entrenador, permitiría que Luis de la Fuente reciba un salario comparable al de los seleccionadores de cuatro de los cinco principales países en el ranking de la FIFA: Argentina, España, Francia y Brasil. La única excepción es Tuchel, quien, con los ingleses, percibirá un sueldo considerablemente mayor desde el 1 de enero de 2025.

Renovación sin mejora

Luis de la Fuente fue renovado por la Federación Española de Fútbol justo antes del inicio de la Eurocopa en Alemania, abarcando hasta el Mundial que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá en 2026. Sin embargo, no se pudo mejorar sus condiciones laborales debido a la denuncia de Miguel Ángel Galán ante el TAD, que resultó en la inhabilitación de Pedro Rocha. Al final, entre las tres infracciones graves que cometió el extremeño y su Gestora, no se incluía la renovación del contrato del seleccionador para la Eurocopa.

Actualmente, con esta mejora que la Federación Española de Fútbol pondrá en práctica, se intentará hacer justicia con el entrenador que ha guiado de nuevo a España hacia la senda del triunfo. Su sueldo sería similar al que percibía Luis Enrique como entrenador del equipo nacional y superior al de Lopetegui, Del Bosque y Luis Aragonés.