Marisa Sandoval fue una de las primeras chicas que se sentó en el trono de Mujeres y Hombres y Viceversa, programa que dejó de emitirse hace un tiempo. Fue en el año 2009 cuando la joven modelo se convirtió en uno de los rostros más populares de Telecinco, una fama que le hizo codearse con personajes importantes a todos los niveles. De hecho, la que fuera Miss Zamora en 2002, coincidió con Cristiano Ronaldo en una de esas fiestas de famosos.

La joven tuvo una aventura con el futbolista portugués, que acababa de llegar al Real Madrid por aquel entonces. «Conocí a Cristiano Ronaldo en 2009, en una fiesta, en concreto. Teníamos amigos en común y me invitaron. Allí estaba él, en esa fiesta con otras personas. Ahí fue donde tuvimos la primera toma de contacto y nos conocimos», contó recientemente Marisa Sandoval en Socialité Club.

«Cuando yo le conocí fue al principio de él estar aquí. Acababa de llegar, ni hablaba español. Era muy simpático, muy gracioso… Con el tiempo creo que se ha hecho más reservado. Pero es una persona muy sociable, muy agradable», explicaba a María Verdoy, presentadora del citado programa. Pese a todo lo que se dijo en ese momento, cuando se habló de que eran más que amigos, Marisa Sandoval revelaba en la citada entrevista que «no llegué a tener una relación de pareja con él, pero sí que compartimos momentos en los que coincidimos, lo pasamos bien, con amigos. Y ahí se quedó».

Sobre cómo es Cristiano Ronaldo en la intimidad, la modelo desvela que «es una persona muy entregada a los suyos. A la vez es muy distante y cercano. Es una buena persona y muy buen profesional. No tengo nada malo que decir de él. Es un conquistador nato. Es atractivo, exitoso y para cualquier mujer, tener a Cristiano Ronaldo al lado hace que te sientas un poco atraída, obvio».

Lo suyo no fue a más y Marisa Sandoval cree que buena parte de culpa fue del ruido mediático: «Se metió la prensa de por medio, yo me agobié mucho. Yo me fui de España para evitar esto. Nunca quise meterme en eso y hablar nada. Hasta ahora que ha pasado el tiempo no he hablado de eso».

El brutal cambio de Marisa Sandoval

En el año 2008 conocimos a Marisa Sandoval, una joven de 27 años que había decidido participar en un novedoso programa llamado Mujeres y Hombres y Viceversa. Miss Zamora 2002 había accedido a sentarse frente a un público y las cámaras dispuesta a que le presentarán al hombre de su vida. Empezando así con uno de los programas más exitosos de la televisión, Marisa fue la primera tronista que ha cambiado muchísimo en estos años.

La edad es un factor importante en el paso del tiempo, Marisa tenía por aquel entonces 27 años ahora ya tiene más de 40. Para poder mantenerse igual de espectacular que en sus tiempos de Miss o de tronista ha optado por hacerse algunos retoques. Quizás los más visibles son los del rostro que ha cambiado por completo.