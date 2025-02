El tanto que marcó contra el Mallorca le ayuda a mirar hacia adelante, y su celebración también deja claro que se está centrando en su cabeza después de todo lo ocurrido: «Esto es un chute de dopamina y de adrenalina a todo lo que realmente ha acontecido y evidentemente ha hecho grandes actuaciones después de momentos muy difíciles y ahí es donde se ven las personas y se ven los grandes futbolistas».

Kike Salas, pendiente de la Justicia

Esto dice su tío sobre las acusaciones de presunta estafa relacionada con apuestas ilegales: «Fueron momentos muy difíciles, no se ha arrugado al revés, yo creo que él ha venido hasta bien para decir aquí estoy yo, voy a hablar en el campo y que resuelvan en los jugados cosas que se me acusan, se me nombran y que ya me han puesto el San Benito sin tener ni una prueba fehaciente, una opinión pública es así y se ha acontecido de esa manera».

Kike Salas espera que el proceso judicial se lleve a cabo y la familia confía en que todo prospere y sea absuelto: «De momento está muy tranquilo, esperemos por el bien de él y por el bien de todo nuestro alrededor y sobre todo del Sevilla que se archive lo antes posible por la jueza y antes de eso estaremos totalmente respetuosos, tranquilos».

«Admirar que en los momentos difíciles se aprieta, tiene ese ADN y ese carácter que le va a hacer darle mucha alegría, que le va a hacer volver a la Selección Sub-21 y que le va a hacer ser un gran central en nuestro Sevilla o si Dios quiere en una venta que le pueda facilitar Sevilla el hecho de crecer», finalia su tío Víctor Salas.