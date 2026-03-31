La afición de España en Barcelona pitó el himno de Egipto antes del amistoso de preparación para el Mundial que jugaron ambas selecciones en el RCDE Stadium

La afición española cometió una falta de respeto en Cornellá-El Prat durante los himnos protocolarios en el España-Egipto. Durante la interpretación del himno de los africanos, una parte amplia del público de Barcelona pitó con intensidad. Había mucha expectación en ver cómo reaccionaba la afición ante el himno nacional y, lógicamente, vibraron con los acordes de la marcha nacional. No sucedió lo mismo antes, cuando sonó el Biladi, Biladi, Biladi, el himno de Egipto, puesto que los aficionados le dedicaron una buena pitada.

El RCDE Stadium presentó un gran aspecto para el regreso de España, cuatro años después del último partido en la Ciudad Condal. El estadio del Espanyol se llenó para el amistoso de la Selección, a pesar del poco tiempo que había habido para organizar el choque, puesto que en su momento se iba a celebrar en Doha.

A pesar de las dudas iniciales de la Federación, la afición ha respondido y se colgará el cartel de no hay billetes en el encuentro contra Egipto. Los socios del Espanyol agotaron las entradas de manera inmediata y, cuando llegó el turno del público general, la respuesta fue la misma para alegría de una Real Federación Española de Fútbol que ha sufrido mucho para que este partido sea una realidad.

Y es que se debe poner en valor todo lo que ha trabajado la Federación en este encuentro. En un primer momento, se iba a jugar en Qatar, pero el conflicto internacional entre Irán, Estados Unidos e Israel obligó a su cancelación. Luego, llegó la negativa de Argentina a jugar la Finalissima. España estuvo cerca de no encontrar un segundo rival, ya que cerrar el partido contra Serbia fue mucho más sencillo.