Fórmula 1 en directo online gratis | Carrera de F1 en el GP de EEUU en vivo hoy

¡¡Muy buenas noches!! Bienvenidos a la decimoséptima carrera del Mundial de 2023 de Fórmula 1, bienvenidos al Gran Premio de Estados Unidos. Con el título ya decidido, los pilotos encaran la primera de las últimas cinco carreras de la temporada en el icónico Circuito de las Américas. Un maratón que empezará este domingo y que seguirá el próximo fin de semana en México y el siguiente en Brasil. La prueba comienza a las 21:00 horas, y todo lo que suceda en el Gran Premio de EEUU de F1 como en la previa te lo vamos a contar aquí en directo, en OKDIARIO.

Stroll la lía antes de la carrera

Nuevo ridículo de Lance Stroll, esta vez antes de la carrera. El piloto canadiense de Aston Martin dio su particular vuelta antes de colocarse en la parrilla, algo que no debía hacer, puesto que sale del pit lane. Este se equivocó y se colocó en la decimonovena posición de la salida y los mecánicos de la escudería británica tuvieron que acudir rápidamente para retirarle de allí. Una acción que demuestra sus nervios por la pésima situación que está atravesando.

El calor amenaza de nuevo

Uno de los principales protagonistas de la anterior carrera vuelve a hacerse notar en el GP de EEUU de 2023. Los pilotos podrían competir con unas temperaturas bastante altas en Austin, por lo que el calor amenaza otra vez. De momento la temperatura en el circuito es de 29º, pero se espera que en pista pueda subir algún grado más.

Muchas esperanzas puestas en Carlos Sainz

Esta carrera puede suceder algo inusual a lo largo de este campeonato. Y es que los aficionados españoles a la Fórmula 1 centrarán su mirada en Carlos Sainz, que sale cuarto en Austin y podría luchar por un nuevo podio. El piloto madrileño generó muchas esperanzas en la clasificación y este domingo podría culminar el Gran Premio quedando entre los tres primeros. Por delante tendrá a Lewis Hamilton, Lando Norris y su compañero, Charles Leclerc.

Ricciardo vuelve de su lesión

Esta carrera cuenta con una cara nueva, pero conocida de sobra. Daniel Ricciardo vuelve en este Gran Premio de Estados Unidos después de varias carreras fuera del circuito por una fractura en la muñeca que sufrió en los Libres 2 de Zandvoort. Así llegó el piloto australiano al Circuito de las Américas.

We've missed him 🥰@danielricciardo is back in the saddle, and back in his natural habitat in Austin! 🤘#USGP #F1 @AlphaTauriF1 pic.twitter.com/brp64am01A

— Formula 1 (@F1) October 22, 2023