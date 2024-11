El ex sevillista Ben Yedder, condenado a dos años de cárcel

Wissam Ben Yedder, ex jugador del Sevilla entre otros equipos, ha sido condenado a dos años de cárcel por una agresión sexual que cometió en estado de embriaguez. Además, estará obligado a pagar una indemnización económica a al víctima fijada en 6.500 euros (5.000 por daño moral y 1.500 por costas judiciales).

Los hechos tuvieron lugar a principios de septiembre de este mismo año. Ben Yedder habría intentado abusar en su automóvil de la denunciante, a la que había conocido esa noche. Además, el jugador habría desobedecido las órdenes de la Policía para detener su vehículo y, cuando finalmente lo hizo, se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Ben Yedder, juzgado en Niza

«El señor Ben Yedder consideraba que la víctima era un trozo de carne», dijo el fiscal en el juicio sobre el futbolista de 34 años, que el 6 de septiembre fue detenido en su casa de Cap d’Ail. «No recuerdo nada, no puedo decir si lo hice. Es por el alcohol que estoy aquí. Pido perdón sinceramente a la víctima, a su familia, a mi familia», se disculpó Ben Yedder, máximo goleador de la historia del Mónaco, durante el juicio, cuya sentencia se ha conocido hoy.

«El alcohol me hizo olvidar, me ayudó a dejar de pensar…. Me doy cuenta de que fue el peor error de mi vida», dijo el futbolista internacional con Francia, reconociendo su adicción al alcochol, en palabras que reproducía el diario L’Equipe. La defensa de Ben Yedder explicó en el juicio que el futbolista se unió a Alcohólicos Anónimos y se sometió a un tratamiento de desintoxicación de dos semanas en el Hospital Universitario de Niza.

El peor momento de Ben Yedder

Una de las abogadas del futbolista también expuso en el tribunal la mala situación personal que está viviendo Ben Yedder, que fue traicionado por su antiguo agente, defraudado por su administrador financiero y vio cómo su matrimonio se rompía. «Soy una persona solitaria, me cuesta confiar en la gente. Me traicionaron en muchas historias. Me refugié en el alcohol», dijo el jugador.

También su hermano menor, de 25 años, fue imputado por los mismos cargos. Ben Yedder, que jugó en el Sevilla entre 2016 y 2019, y su hermano fueron acusados por dos mujeres de 19 y 20 años de obligarlas a realizar ciertos actos sexuales en la noche del 10 de julio en Beausoleil, una pequeña población francesa situada junto a Mónaco. Con 19 goles marcados la temporada pasada, el futbolista galo fue uno de los mayores anotadores de la Liga francesa y ha vestido la camiseta de la Selección de su país en 19 ocasiones.

Al desvelarse las acusaciones a mediados de julio pasado, el Mónaco emitió un comunicado en el que señaló estar al tanto de las informaciones sobre el jugador y que, al ser un caso sometido a «un procedimiento judicial, el club no puede realizar comentarios». Después terminó su contrato y desde entonces está sin equipo, seguramente a la espera de conocer la sentencia de hoy, en la que se le condena a dos años de cárcel y una multa económica