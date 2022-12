Santi Cañizares y Mayte García se enfrentaron al momento más difícil de sus vidas hace cuatro años, la muerte de su hijo Santi de apenas cinco años. Un tiempo después, durante el verano de 2021, ambos anunciaron su separación, pero insistieron en la gran relación, el respeto y el cariño que se tienen. Ahora, casi un año y medio después, la mujer del ex portero habla claro de la ruptura y aclara el verdadero motivo de que sus caminos se separaran.

«Ha sido el mejor compañero que pude tener en la enfermedad de mi hijo. Va a vivir en el corazón de los dos siempre. Cuando murió mi hijo solo le vi 20 segundos. No quería verle de ninguna forma que no fuera sonrosado y caliente. Dejé a mi ex marido y a mi madre para que se ocuparan de todo», cuenta Mayte en una entrevista para Lecturas.

Se abre y se sincera

«Cuando muere mi hijo yo estaba convencida de que íbamos a ser capaces de sobrellevarlo. Sigo pensando que ningún otro padre podría haberlo hecho tan bien como él. Pero lo que no sabía es que en cada persona eso hace mella de una manera distinta. Santi lo ha llevado muy bien, creo, pero hemos evolucionado cada uno de una forma y, lo que a él le hacía feliz, a mí no y viceversa. Yo pienso que los matrimonios tienen que crecer en paralelo y llegó un momento en el que estábamos desviándonos cada uno a un camino. No quise llegar a no reconocerlo, por eso tomamos la decisión. Me costó muchísimo, pero estaba dejando de ser yo y dejando de hacer lo que me había prometido a mí y a mi hijo. No había discusiones, pero éramos felices de una manera distinta», añade.

Y lo explica en profundidad así: «La muerte de nuestro hijo nos unió mucho en un principio a nivel de valores. Pero creo que yo necesitaba una cosa para sentirme bien y él otra. Si él me acompañaba a mí, no era feliz y viceversa. Así que llegó un momento que dije ‘no quiero que Santi sea infeliz y tampoco puedo exigirle algo que a él no le haga feliz’».