La ex futbolista y presentadora Alex Scott aparece en una gala completamente desnuda

Alex Scott, ex futbolista inglesa y ahora presentadora de televisión, revoluciona las redes tras acudir prácticamente desnuda a la gala de los Premios GQ en el Royal Opera House de Londres. Realmente llevaba un vestido, pero al ser transparente la que fuera jugadora del Arsenal lo enseñaba todo. Al no llevar sujetador en el interior, la británica no dejaba nada a la imaginación y está dando mucho que hablar en medios de comunicación, algo que seguramente ya esperaba cuando eligió el sugerente ouftif.

La joven se dio a conocer especialmente en el Mundial de Qatar, donde fue muy reivindicativa peleando por los derechos de la comunidad LGBTBIQ+. La FIFA anunció ya empezado el torneo que cualquier selección que se atreviera a llevar brazaletes o cualquier símbolo en apoyo a la comunidad LGBTBIQ+ sería sancionada, y la imagen de Alex Scott dio la vuelta al mundo por su valentía, pues salió a cubrir el partido de su país ante Irán con el brazalete color arcoíris, haciéndose muy viral.

Sin duda, fue una de las imágenes más potentes del un Mundial. La historia de Alex Scott está marcada por el sufrimiento y la reivindicación. Fue futbolista profesional, militando varios años en equipos como el Arsenal o el Boston Breakers estadounidense. Fuera de los terrenos de fuego, es una ferviente luchadora por la igualdad en el deporte. «Se están logrando avances, pero tenemos un largo camino por recorrer, en todos los sectores. La conversación es muy importante y debemos seguir hablando de ello», dijo en una entrevista.



La infancia de Alex Scott fue complicada, tal y como contó en su libro ‘How (Not) to Be Strong’, donde relata cómo su padre ejerció violencia doméstica sobre ella y su madre. «Todo lo que podía hacer era acostarme allí y rezar para que mi madre estuviera viva por la mañana», escribía la ahora presentadora de la BBC sobre lo que tuvo que sufrir siendo una niña.

En el libro se abre de par en par y reconoce también que pasó por problemas de salud mental y una adicción al alcohol: «Recuerdo pasar frente al espejo, mirarme y no podía entender por qué estaba llorando sin control. Desde afuera, todo está bien. Tengo un trabajo en el que estaba súper feliz en esa parte de mi vida. Debería haber estado celebrando y feliz, pero estaba tan triste y bebía mucho alcohol…».

Una Alex Scott que ahora es feliz saliendo con la estrella del pop Jess Glynne. Ambas empezaron a conocerse en secreto durante meses antes de que su relación saliera a la luz. Pero cuando ya salió en prensa la información del romance, ambas optaron por no esconderse y confirmar su relación con un beso en las redes sociales. De hecho, en Inglaterra aseguran que incluso ya hacen vida familiar con los padres de ambas y que la relación está más que consolidada.