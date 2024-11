El ex futbolista Deivid Rodríguez, condenado por agredir y amenazar a una mujer y su hijo

El directivo de Las Palmas, Deivid Rodríguez, también ex jugador del equipo canario, ha sido condenado por un delito de lesiones y otro de amenazas en el ámbito de la violencia de género. El acusado reconoció los hechos y llegó a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y la acusación particular y la sentencia emitida por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Las Palmas de Gran Canaria ya es firme y no admite recurso.

La resolución judicial a la que ha tenido acceso el diario La Provincia considera probado que el pasado lunes 11 de noviembre Deivid fue a medianoche al domicilio de una mujer con la que mantenía una relación sentimental y tuvo una fuerte discusión con ella «en el curso de la cual, y guiado por la intención de menoscabar la integridad física de la misma, comenzó a propinarle empujones y tirones de pelo, agarrándola por el cuello y mordiéndole la cara y el hombro».

Durante dicho forcejeo entre ambos, Deivid «le gritaba hija de puta, que me escuches, que no he hecho nada», pero la mujer logró zafarse del agresor y acto seguido este agarró un cuchillo de la cocina y lo levantó «con intención de amedrentarla» mientras gritaba: «Te voy a matar hija de puta, si tú me hundes la vida, te mato a ti, a tu padre y a tu hijo». La mujer, en ese momento, estaba intentando sacar a su hijo de diez meses de la habitación donde dormía.

Deivid ha sido condenado por dicho delito a una pena de 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad canaria y 20 meses de privación del derecho a la tenencia y porte de armas. Además, tendrá totalmente prohibido acercarse a menos de 500 metros a la víctima y o a su hijo, así como comunicarse con ellos por cualquier medio o sistema, directa o indirectamente, por el plazo de 20 meses.

La condena de Deivid

Por último, Deivid cumplirá otra pena idéntica por un delito de amenazas en el ámbito de la violencia de género: indemnizar a la víctima con 350 euros y pagar los costes del proceso. Recordemos que el ex defensa profesional tiene actualmente 35 años y que tras dejar el fútbol se convirtió en un adjunto a la dirección deportiva de Las Palmas, encargándose de la parcela de los fichajes.