Un ex directivo del Barcelona asegura que estuvieron a punto de fichar a Mbappé y Haaland

Son tiempos difíciles para el Barcelona en términos financieros y económicos. Tras una serie de malas decisiones con fichajes poco rentables como Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho y Antoine Griezmann, entre otros, así como el bajo rendimiento deportivo en Europa en los últimos años, los culés tiene imposible competir por fichajes de primer nivel como puede ser Kylian Mbappe o Erling Haaland, aunque el Barcelona sí pudo ficharles antes de que explotaran.

Así lo desvela un ex directivo del FC Barcelona, Javier Bordás, que durante su estancia en el club reconoce que tuvieron a tiro a ambos futbolistas para ficharles, mucho antes de que su valor se disparase, pero que desde la dirección deportiva se optaron por otros jugadores como es el caso de Dembélé, el extremo que se priorizó en aquel momento.

🔥 «MBAPPÉ HABRÍA VENIDO al BARÇA» 🔥 😯 Javier Bordas, exdirectivo azulgrana, lo desvela en ‘Sólo para culés’ 👐 El club terminó fichando a Dembélé. pic.twitter.com/QSvENfrABs — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 4, 2024

«Si hubiera mandado yo, Mbappé habría jugado en el Barça. Cuando pagaron 222 millones por Neymar, teníamos dinero para ficharle», reconoce este ex directivo blaugrana, que asegura que tuvo en sus manos la llegada del galo en 2017, cuando Neymar fue vendido al PSG por 222 millones de euros y se optó por invertir ese dinero en los fichajes tanto de Dembélé como de Coutinho, dos negocios ruinosos en lo económico.

«Pero la comisión deportiva tenía muy claro de traer a Dembélé. Yo tiré por Mbappé, hablé con el padre y hubiera venido al Barça. Hubo un momento, el día 30, pensé que lo teníamos…», desvelaba Javier Bordás, que asegura que estuvo en conversaciones con el padre del futbolista para que vistiera los colores blaugrana, pero no cuajó finalmente porque se optaron por otras opciones.

Pero no fue el único gran futbolista que, según este ex directivo, tuvo en su mano fichar el Barcelona. Bordás, en el programa Sólo apto para culés aseguró que Erling Haaland, cuando estaba aún en el Salzburgo y no había dado el salto al Borussia Dortmund, pudo ser también futbolista blaugrana pero se prefirió no ficharle debido a que Luis Suárez aún tenía tiempo

«Haaland quiere venir a España. Él quería venir al Barça», confiesa el ex directivo, que da hasta cifras de lo que hubiera costado la operación, unos 40 millones de euros, un valor muy lejano del precio actual del delantero, próximo a los 200 kilos: «Nos hubiera costado 20 millones al Salzburgo y otros 20 para Raiola. Ya había explotado. Hubo conversaciones, estaba Suárez y los técnicos decidieron no ficharle».

La realidad es que Kylian Mbappé llegará al Real Madrid este próximo verano, tras dejar gratis el Paris Saint Germain tras cumplir contrato, uniéndose a los ya Bellingham, Vinicius y Rodrygo. Por otro lado, la opción de Haaland, pese a que sigue siendo un objetivo de los culés, su salida del Manchester City se antoja imposible. Es un deseo de Joan Laporta, que mantiene buena relación su actual agente, pero que la barrera económica, de no confirmarse la cláusula de salida para equipos de fuera de Inglaterra.