El Manchester City de Erling Haaland no pudo pasar del empate a cero en casa frente al Arsenal en un partido sin mucho brillo futbolístico, todo lo contrario a lo que se podía esperar antes de que el colegiado decretara el inicio del mismo. El conjunto de Guardiola no está atravesando su mejor momento de la temporada, marcha tercero en la Premier con un punto menos que el equipo de Arteta y tres por detrás del líder, el Liverpool de Klopp y Salah.

Las críticas comienzan a llegar y uno de los futbolistas señalados es Haaland, de quien se dice que este curso no está al nivel del anterior y que no ha conseguido volver a estar al 100% tras su lesión. Uno de los comentaristas que más furibundamente culpan al delantero noruego es el ex futbolista del Manchester United, Roy Keane. El ahora analista no ha tenido reparos en señalar directamente a la estrella citizen por su bajo rendimiento.

«El nivel de su juego en general es muy pobre. En términos de goles, es el mejor del mundo, pero su juego general es muy pobre. Es casi como un jugador de League Two (cuarta categoría del fútbol inglés)», afirmó tras el encuentro frente al Arsenal el ex centrocampista de los red devils que cree que el delantero debería participar más en el juego de los de Guardiola y asociarse más con sus compañeros.

Mientras, el ex futbolista del Manchester City, Micah Richards siguió en la misma línea y puso el énfasis en el gran trabajo colectivo de los jugadores de Arteta para tener perfectamente controlado al delantero noruego al que, sin embargo, pidió aportar más. «Erling necesita hacer más. Solo lanza desmarques pero su juego asociativo es inexistente. Saliba y Gabriel lo tuvieron en el bolsillo».

Hay que recordar que Roy Keane, por muy duro que sea con Haaland en sus comentarios para Sky Sports, nunca podrá hacer más daño a la familia del noruego que el día que retiró a su padre, Alf-Inge Haaland, tras una durísima entrada de la que nunca se arrepintió. Es más, en sus memorias publicadas, el ex centrocampista confiesa que fue una acción totalmente premeditada y estudiada.

Haaland amenaza al Madrid

En cualquier caso, no parece que el Manchester City esté en su mejor versión justo cuando se acerca una de las citas más importantes de la temporada: la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League frente al Real Madrid. El equipo de Guardiola no está desplegando el juego brillante al que nos tenía acostumbrados las anteriores campañas aunque las individualidades hayan salvado puntos en muchas ocasiones.

Aun así, para las casas de apuestas, el equipo de los petrodólares sigue siendo el principal favorito para levantar la ‘Orejona’ en Wembley por lo que también dan por hecho que eliminará al Real Madrid y dejará a los de Ancelotti fuera de la lucha por la que sería su decimoquinta Copa de Europa.

Ambos conjuntos se han enfrentado en la semifinal de las dos últimas ediciones. En 2022 el Real Madrid consiguió el pase a la final con una remontada épica y acabó haciéndose con el título mientras que el año pasado fue el City el que consiguió desarbolar a los blancos en la vuelta para, de igual manera, acabar con su primera Champions League en la vitrina.