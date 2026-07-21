Etapa 16 del Tour de Francia 2026 hoy, martes 21 de julio de Évian Les Bains a Thonon Les Bains: horario, recorrido, perfil y dónde verla por TV

Después de la última jornada de descanso los ciclistas vuelven a subirse a sus bicicletas para afrontar la etapa 16 de hoy, martes 21 de julio, en el Tour de Francia 2026. Muy atrás queda ya cuando todo arrancó en Cataluña con las intenciones de Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard de coronarse en París 3.320,7 kilómetros después, pero la caída y el abandono del danés ha dejado todo en bandeja al esloveno. En el calendario y recorrido de la 113ª edición de la Grande Boucle figuraban dos contrarrelojes, ocho pruebas de montaña, cuatro onduladas y siete llanas.

A qué hora empieza el Tour de Francia hoy martes 21 de julio

La etapa 16 del Tour de Francia 2026 que se disputa hoy, martes 21 de julio, será una prueba bastante cargada de adrenalina por la explosividad que van a necesitar los ciclistas. La primera salida se realizará a las 13:00 horas, una menos en las Islas Canarias, en Évian Les Bains y todo concluirá con la última llegada a las 17:50 horas (horario peninsular) en Thonon Les Bains.

Recorrido y perfil de la etapa de hoy en el Tour de Francia 2026

Esta etapa 16 del Tour de Francia 2026 de hoy, martes 21 de julio, se la llevará el que consiga ser el más rápido, por lo que los participantes tendrán que darlo todo desde el inicio. Desde la salida en Évian Les Bains hasta la línea de meta ubicada en Thonon Les Bains habrá un total de 26,1 kilómetros. Se trata de una prueba de contrarreloj, la segunda y última que figura en el recorrido de las 113ª edición de la Grande Boucle, aunque la primera fue de equipos y esta que nos atañe hoy es individual.

En la etapa 16 del Tour de Francia 2026 de hoy, martes 21 de julio, son favoritos los velocistas. La única complicación a la que harán frente en este día es el Cote de Larringes, con 9,7 kilómetros al 4,3%.

Dónde ver el Tour de Francia 2026 hoy en directo

Eurosport fue el medio de comunicación que compró los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva todas las pruebas de manera íntegra que se disputen en esta 113ª edición de la histórica ronda gala. RTVE, ya sea por La1 o por Teledeporte, ofrecerá los últimos kilómetros de cada etapa del Tour de Francia 2026, pero ambas, mediante sus aplicaciones, ya sea en teléfono móvil, tablet o smart TV, ofrecerán todo lo que vaya sucediendo cada día en esta competición tan seguida.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO encontrarás cada día la mejor información sobre todo lo que ocurra en esta 113ª edición del Tour de Francia 2026, donde estamos prestando especial atención a los ciclistas españoles, como es el caso de Juan Ayuso. Arrancaremos cada mañana publicando el perfil y recorrido de la etapa del día y ya cuando todo concluya en suelo francés publicaremos la crónica y compartiremos con todos nuestros lectores la clasificación general actualizada de la Grande Boucle.

Por dónde pasa la etapa del Tour de Francia 2026 hoy

Durante esta etapa 16 del Tour de Francia 2026 de hoy, martes 21 de julio, los ciclistas van a tener que recorrer únicamente algo más de 26 kilómetros, por lo que no se verá mucha geografía francesa. Eso sí, pasarán por Neuvecelle, Champanges o Féternes.

Dónde escuchar por radio la etapa del Tour de Francia 2026 hoy

Aquellos amantes de este deporte y de esta competición que no puedan ver por cualquier motivo por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online la etapa 16 del Tour de Francia 2026 de hoy, martes 21 de julio, van a poder escucharla por la radio gratis. Emisoras como Cope, Radio Marca, RNE, Onda Cero o la Ser harán conexiones con las carreteras galas para contar lo que esté ocurriendo en el país vecino.