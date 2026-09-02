Etapa 11 de La Vuelta a España 2026 hoy, miércoles 2 de septiembre de Cartagena a Lorca: horario, recorrido, perfil y dónde ver por TV

La Vuelta Ciclista a España 2026 ha llegado a su ecuador y ya queda atrás cuando todo comenzó en Mónaco y pasó por Francia y Andorra antes de llegar a nuestro país. Tadej Pogacar llegaba a esta 81ª de la competición como favorito, pero ha tenido que abandonar y ahora Enric Mas o Primoz Roglic pasan a ser los grandes candidatos para coronarse en Granada cuando termine todo. En total, este año hay de recorrido 3.275 kilómetros que están repartidos en cuatro etapas onduladas, cuatro de media montaña, dos contrarrelojes, una ondulada con final en alto, seis de montaña y cuatro etapas llanas.

A qué hora empieza la etapa de La Vuelta a España 2026 hoy miércoles 2 de septiembre

La etapa 11 de La Vuelta Ciclista a España 2026 que se disputa hoy, miércoles 2 de septiembre, tendrá su inicio en Cartagena a las 13:50 horas (horario peninsular) con la salida neutralizada. Se espera que los ciclistas comiencen a cruzar la línea de meta situada en Lorca a las 17:21 horas, una menos en las Islas Canarias.

Recorrido, mapa y perfil de la etapa 11 de La Vuelta a España 2026 hoy

La etapa 11 de La Vuelta Ciclista a España 2026 de hoy, miércoles 2 de septiembre, es propicia para los más rápidos, por lo que se espera un sprint masivo al final. Los participantes en esta prueba tendrán que recorrer 153,8 kilómetros desde Cartagena hasta la línea de meta que está ubicada en Lorca. Esta es la segunda etapa llana de las cuatro de este tipo que hay en el recorrido de la 81ª edición de la ronda española.

Como ya hemos mencionado, la etapa 11 de hoy, miércoles 2 de septiembre, en La Vuelta Ciclista a España 2026 es llana, pero aún así los ciclistas van a tener que ascender el Alto del Morrón de Totana, que es de tercera categoría y que está ubicado a unos 30 kilómetros de la línea de meta.

Por dónde pasa La Vuelta a España 2026 hoy

La etapa 11 de La Vuelta Ciclista a España 2026 de hoy, miércoles 2 de septiembre, los participantes van a pasar por ubicaciones como Los Nietos, Los Alcázares, Torre-Pacheco, Fuente Álamo o Totana antes de llegar a Lorca.

Dónde ver La Vuelta a España 2026 hoy por TV y online en directo

Eurosport es el operador televisivo que tiene los derechos para emitir en exclusiva en nuestro país de manera íntegra todas las etapas de La Vuelta Ciclista a España 2026, pero RTVE, ya sea por La1 o Teledeporte, también ofrecerá el tramo final de cada carrera de esta 81ª edición del campeonato. Ambos canales tienen sus respectivas aplicaciones para teléfono móvil, tablet o smart TV para que puedan ver todo en streaming y en vivo online.

Además, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer cada día la mejor información sobre todo lo que ocurra en la 81ª edición de la ronda española. Cada día publicaremos a primera hora de la mañana el perfil y recorrido de la etapa y ya por la tarde compartiremos la crónica de la prueba y también actualizaremos la clasificación de La Vuelta Ciclista a España 2026.

Cómo escuchar la etapa de La Vuelta a España hoy por radio en directo

Para terminar hay que recordar que todos los aficionados que estén siguiendo La Vuelta Ciclista a España 2026 y que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online la etapa 11 de hoy, miércoles 2 de septiembre, podrán escucharla gratis por la radio. Emisoras como Radio Marca, RNE, Cope, la Ser u Onda Cero conectarán con la carrera para contar lo que esté haciendo el pelotón.