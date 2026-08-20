Estos son todos los árbitros de la Liga en la temporada 2026/27

La temporada 2026/27 inició el pasado fin de semana con un total de cuatro partidos. Alavés y Getafe fueron los encargados de inaugurar el nuevo curso en el campeonato español el sábado 15 de agosto, mismo día en el que Sevilla y Rayo Vallecano abrieron su temporada midiéndose en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Los dos encuentros que dieron comienzo a la Liga en esta campaña 2026/27 contaron con un notable protagonismo arbitral. Los dos primeros partidos se saldaron con dos tarjetas rojas, dos penaltis y 16 cartulinas amarillas.

La Primera División del fútbol español contará con 20 árbitros de campo, tantos como equipos, en la presente temporada. Cuatro de ellos debutan en la máxima categoría: Jon Ander González, Luis Bestard Servera, Carlos Muñiz Muñoz y Manuel Orellana Cid. El último de esta lista acaparó los focos durante el Alavés-Getafe.

El cuadro madrileño se sintió muy perjudicado por su actuación, especialmente con la expulsión de Kiko Femenía que dejó al Getafe con un jugador menos desde el minuto 42. José Bordalás, técnico azulón, llegó a calificar a Orellana Cid como «cagón» tras la tarjeta roja, lo que ha provocado que el sindicato de árbitros de González Fuertes salga en su defensa.

La juventud en esta temporada 2026/27 la pondrá el también debutante Carlos Muñiz Muñoz. El colegiado aragonés de 31 años se estrenó en el Espanyol-Levante de la primera jornada liguera, encuentro que terminó con un marcador de 3-0 a favor de los locales y sólo tres tarjetas amarillas. Muñiz Ruiz le arrebata el puesto de árbitro más joven de la Liga a Miguel Sesma Espinosa, ascendido el pasado año y nacido unos meses antes que al colegiado maño. La vitola del más veterano la seguirá llevando César Soto Grado. Adscrito al colegio riojano, el experimentado árbitro sigue en activo a sus 46 años.

Respecto a los colegiados con más cartel de la Liga, hasta ocho árbitros de los 20 que componen la plantilla de Primera División son internacionales. Entre ellos está Alejandro Hernández Hernández, el único árbitro español que fue seleccionado para el Mundial y que abandonó el mismo tras dirigir un solo partido en la fase de grupos. La lista de árbitros internacionales la completan Jesús Gil Manzano, José María Sánchez Martínez, Mateo Busquets Ferrer, Javier Alberola Rojas, Ricardo de Burgos Bengoetxea, Juan Martínez Munuera y José Luis Munuera Montero.

Todos los árbitros de la Liga 2026/27