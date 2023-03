¿Estará Carlos Alcaraz en Indian Wells? Así evoluciona su lesión

Carlos Alcaraz cuenta los días para reaparecer en el circuito ATP dentro de un año 2023 en el que los problemas físicos le han visitado de una manera demasiado habitual y prolongada, pese a las escasas semanas que llevamos de temporada. Después de lograr el título en el Argentina Open de Buenos Aires, Alcaraz se lesionó en la final del ATP 500 de Río de Janeiro ante Cameron Norrie y aún debe confirmar de manera oficial su presencia en el Masters 1000 de Indian Wells, primera cita de esta categoría en la presente temporada.

Alcaraz sufrió una recaída en el semimembranoso de su pierna derecha, zona en la que se lesionó a comienzos de 2023, imposibilitando su presencia en el primer Grand Slam de la temporada, el Open de Australia. Esta zona, delicada en cuanto a la recaídas pero de un pronóstico más positivo que otras dentro del isquiotibial, se ha visto dañada en dos ocasiones en el caso de Alcaraz, quien reapareció en Buenos Aires hace unas semanas, pero al que jugar dos torneos seguidos, llegando a la final en ambos, acabo produciéndole una distensión que obligó a su baja en el que era su tercer torneo programado para 2023, el ATP 500 de Acapulco (México).

A escasos días del comienzo del Masters 1000 de Indian Wells, el estado físico de Alcaraz es una incógnita y uno de sus entrenadores, Antonio Martinez Cascales, quien estuvo junto a él en los torneos de Buenos Aires y Río de Janeiro, aseguró que llegaría justo a la cita, disputada en el estado de California. Carlos, sin embargo, y como ha acostumbrado desde su explosión en el circuito ATP, quiere luchar por jugar el mayor número de torneos, y hacerlo en plenitud de condiciones, por lo que trabaja a destajo desde hace ya varios días primero en México y más tarde en Estados Unidos para llegar al cien por cien al primer Masters 1000 de la temporada.

Alcaraz y el número uno en Indian Wells

Alcaraz será el primer cabeza de serie del Masters 1000 de Indian Wells, debido a la ausencia de Novak Djokovic, obligada después de no obtener a tiempo el permiso solicitado de entrada en Estados Unidos. Djokovic no cumple las premisas para ciudadanos extranjeros al no estar vacunado contra el coronavirus por lo que por segundo año consecutivo no podrá disputar un torneo que ha conquistado hasta en cinco ocasiones, dejando en la mano de Carlos Alcaraz la vitola de primer cabeza de serie, así como la posibilidad de auparse al número uno del ranking ATP, condición que Carlitos volverá ostentar en caso de conquistar el título en Indian Wells.

El cuadro ATP del Masters 1000 Indian Wells

El sorteo del cuadro final ATP del Masters 1000 de Indian Wells se produjo en la noche del lunes (en España) y deparó un enfrentamiento de debut para Carlos Alcaraz en segunda ronda –está exento de la primera– ante un tenista procedente de la qualy o ante el norteamericano Brandon Holt, actual número 193 del ranking ATP. Alcaraz cuenta en su lado del cuadro con enfrentamientos potenciales ante Murray/Carreño, Auger-Aliassime o Taylor Fritz, vigente campeón del torneo. Daniil Mevdedev, Stefanos Tsitsipas y Andrey Rublev, candidatos al título, van por el otro lado del cuadro.