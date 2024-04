El esperado reencuentro entre Luis Enrique y Xavi: «¡Qué agresividad!»

Luis Enrique y Xavi Hernández protagonizaron uno de los reencuentros más esperados en la jornada de la ida de los cuartos de final de la Champions League en el Parque de los Príncipes en la previa del encuentro entre Paris Saint-Germain y Barcelona. «¡Qué agresividad!», le dijo el técnico catalán al asturiano.

«¡Pelopo!», le gritó Luis Enrique a Xavi Hernández mientras se acercaba a él con los puños en alto. Así empezó el reencuentro más esperado entre ambos técnico tras la polémica que se desató después de las declaraciones del entrenador del PSG en la rueda de prensa previa al choque de la Liga de Campeones entre ambos conjuntos.

«¡Qué agresividad!», le contestó Xavi Hernández justo antes de fundirse ambos en un abrazo. Luis Enrique se reía mientras le contestaba que «así voy siempre». La conversación terminó con un «ya no nos vemos en la final, no protestes o te cojo de los huevos», de Luis Enrique al técnico del Barcelona.

This is great.

Luis Enrique and Xavi reconnect in the Parc des Princes.#PSGFCB | #UCL pic.twitter.com/Dm0c1DHfN6

— Virgin Media Sport (@VMSportIE) April 10, 2024