Ilia Topuria, luchador español de origen georgiano, dejó el O2 de Londres en shock tras un brutal KO a Herbert, y n vez de ir a por él y rematarlo decidió celebrarlo.

El mundo de la UFC se rinde ante el deportista afincado en Alicante, que hace unos días también dio mucho que hablar por su pelea en el hotel con otro luchador, Paddy Pimblett, al que quiere enfrentarse en el octógono. “Con Paddy, no me importa una mierda ninguna categoría de peso. Incluso si él quiere venir y no hacer el peso, voy a pelear con él. No me importa el peso con Paddy”, dice.