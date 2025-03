España ya conoce a sus rivales en el Eurobasket femenino: Alemania, Gran Bretaña y Suecia

La selección española ya ha conocido este sábado a los rivales a los que se enfrentará en la primera fase del Eurobasket 2025 femenino de este próximo verano tras el sorteo realizado este sábado en Atenas. Se verá las caras con la anfitriona Alemania, con Gran Bretaña y con Suecia. Estos equipos integran el grupo D que tendrá como escenario la ciudad alemana de Hamburgo.

Las 16 selecciones que competirán en el Eurobasket femenino fueron divididas en cuatro grupos de cuatro equipos, según los cabezas de serie, que fueron asignados en base al Ranking Mundial FIBA Femenino.

March 8, 2025