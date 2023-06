España salva la primera plaza

La selección española sub-21 quedó primera de grupo después de empatar a dos frente a Ucrania en la última jornada de fase de grupos. No estuvo bien el combinado español, pero salvó la primera plaza en el minuto 90 con un gol de Abel Ruiz que sabe a gloria. Los de Santi Denia jugarán los cuartos de final el próximo sábado en Bucarest.

La selección española salió en Bucarest con un once repleto de rotaciones para encarar la última jornada de la fase de grupos. España necesitaba empatar como mínimo para ser primera de grupo. Para ello, Santi Denia hizo diez cambios en el once. Solamente Sancet repitió. Y no fueron once cambios porque Gabri Veiga tenía molestias musculares, y no se quería arriesgar con él. Ucrania, que también estaba clasificada, también cambió el equipo casi al completo.

El comienzo de partido fue caótico. A los cinco minutos de encuentro, la defensa ucraniana le regaló la pelota de manera surrealista a Camello y el delantero español falló. El ariete del Rayo estaba totalmente sólo en el área, se paró ante el portero y no supo definir. El combinado español perdonaba el primero muy pronto.

Varios minutos después, un error de la defensa española, estuvo a punto de costar el gol ucraniano. El duelo iba de errores. Durante el primer tiempo, Camello tuvo otro mano a mano donde nuevamente no estuvo acertado, tras otro error defensivo ucraniano, y Riquelme anotó un gol que fue anulado de manera polémica.

Polémica

El gol anulado a Riquelme dará que hablar. El colegiado se estaba girando y no vio la acción. Pero la anuló ante las protestas ucranianas. Hay que recordar que hasta cuartos de final no hay VAR. Quizás Riquelme tocó ligeramente al portero con el brazo para sacar. Pero el tanto pareció legal. Pero no subió.

España no estaba cómoda. No era la España de Santi Denia. Demasiados cambios que provocaban que el combinado español no jugase de memoria. Ucrania incluso le ganó la posesión a la selección española con el 60% en la primera parte. El combinado español había perdonado los errores cometidos por su rival, y estaba sufriendo atrás. Más de la cuenta.

Ucrania se puso por delante

Al filo del descanso, en el minuto 43, Ucrania anotó el primero del partido. Nazarenko se comió en la banda a Manu Sánchez, puso un centro perfecto al segundo palo y Vyunnyk marcó de cabeza a placer. Era el 0-1 que colocaba a Ucrania como primera de grupo. Malas noticias para los de Santi Denia.

Tras el descanso, Denia hizo su primer cambio. Con la idea de dar minutos a todos sus jugadores, Leo Román entró en portería sustituyendo a Julen Aguirrezabala. Ucrania, por su parte, colocó defensa de cinco para defender el resultado a favor. Nos esperaba una segunda mitad completamente distinta.

Empate en propia puerta

Pero no le funcionó a Ucrania. En el minuto 48, España anotó el empate en otro error defensivo de los ucranianos. El partido en cuanto a los errores estaba siendo surrealista. Riquelme puso un centro raso, la defensa despejó, la pelota golpeó en un compañero ucraniano y el cuero se metió al fondo de la red. Era el 1-1 y los ucranianos colocaban nuevamente defensa de cuatro.

Tras la hora de partido, Denia volvió a hacer cambios. Antonio Blanco y Abel Ruiz entraron al campo por Camello y Sancet. El delantero del Rayo no había estado acertado. Entraban dos titulares indiscutibles para buscar la victoria en la media hora final de encuentro. La selección española sub-21 estaba teniendo algo más de control en este segundo tiempo.

Quedar primero de grupo era crucial. Significaba evitar a la poderosa Francia en cuartos y quedarse en Bucarest. La selección española había recuperado el control y la posesión. El empate tan tempranero le había dado más tranquilidad. En el minuto 71, Denia iba a sacar a Gabri Veiga por Aimar. Pero paró el cambio y sacó a Rodri por Barrenetxea.

Ucrania volvió a marcar

Riquelme perdonó a placer el segundo en el minuto 76, pero la jugada fue anulada por fuera de juego. Aun así, estaba muy desacertada España de cara a portería. Entrábamos en la recta final, y Ucrania estaba arriesgando para intentar lograr la victoria.

El partido estaba protagonizado por los graves errores, y uno de ellos iba a condenar a España una vez más. En el minuto 80, tras un mal control de Guillamón de cara a portería, Sikan le robó la pelota y Leo Román le hizo penalti. Claro y sin discusión.

Lo lanzó Sudakov para anotar el 1-2 y colocar nuevamente a Ucrania como primera de grupo. Los errores le estaban costando muy caro a la selección española sub-21. Acto seguido, Denia metió, esta vez sí, a Gabri Veiga al terreno de juego.

Abel Ruiz empató en el 90

No estaba haciendo un buen partido España, todo lo contrario, pero necesitaba un gol en el tramo final para ser primera de grupo. Y para eso había entrado Abel Ruiz. En el minuto 90, el capitán y delantero de la selección, recibió la pelota dentro del área, recortó, y batió con solvencia al portero rival. Gol en el último suspiro y un empate que sabe a gloria y que colocaba a España primera de grupo. Los de Denia jugarán el sábado a las 21:00 en Bucarest contra el segundo del grupo D, que podría ser Italia o Suiza.