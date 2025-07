Iris Tió se cuelga el bronce en el Mundial de natación a ritmo de Rosalía y Los Chunguitos

España ha arrancado con firmeza su participación en el Mundial de natación que se disputa en Singapur. Desprecintó el medallero nacional Dennis González con su plata en solo técnico y poco después recogió el testigo del éxito Iris Tió al colgarse un bronce con sabor a oro. La catalana se consolida como una de las mejores del mundo tras firmar una rutina precisa (260.2917 puntos) sólo superada por la bielorrusa Vasilina Khandoshka (260.5416) y la china Xu Huiyan (272.9917).

Tió se quedó a dos décimas de la plata. Acertó al presentar una rutina de menor dificultad para poder potenciar la expresión artística, llevada a cabo al ritmo de Rosalía y su versión de Me quedo contigo de Los Chunguitos. La catalana cuidó su interpretación y se impuso a la austriaca Vasiliki

Alexandri y la alemana Klara Bleyer, ambas con propuestas

técnicamente más difíciles, pero fueron castigadas por errores en la ejecución. La pulcritud de la catalana de impuso.

«Estoy muy contenta de cómo he nadado, muy orgullosa. He competido muchas veces con este solo esta temporada y he ido mejorando. Lo he dejado todo en la piscina, me he sentido muy a gusto cuando he acabado. La que ha quedado segunda solo hace solos, y yo tengo más coreografías, lo que pone más en valor esta medalla. Me alegro de que haya tanto nivel, porque así puedo seguir mejorando mucho más», afirmó Tió.

Para poner en el Prado. ¡Esta obra de arte de Iris Tió en la final técnica le da el 𝙗𝙧𝙤𝙣𝙘𝙚 𝙢𝙪𝙣𝙙𝙞𝙖𝙡! #AQUASingapore2025 🥉 Segunda medalla para España (@RFEN_Oficial) en este Mundial de natación. pic.twitter.com/xxmvPpEXk6 — Teledeporte (@teledeporte) July 19, 2025

Antes de Iris brilló Dennis González, quien salió penúltimo entre los 13 participantes en una final con nombres como el ruso Maltsev, el chino Muye Guo, el kazajo Eduard Kim o el colombiano Gustavo Sánchez. Maltsev, con 251.7133 puntos, marcaba el listón del podio. El español nadó bajo los acordes de Lovely de Billie Eilish y compensó el bajo nivel de dificultad de su rutina con una impresionante impresión artística. El podio lo completó el mexicano Diego Villalobos, bronce (238.1600).

«Me siento muy emocionado porque llevaba intentando desde hace mucho quitarme la espinita del solo, y creo que ya me la he sacado. Cuando he saltado al agua he recordado cada fallo que tuve en otras competiciones y me he dicho ‘lo sacaré haga falta lo que haga falta’. Lo he disfrutado muchísimo», señaló tras la prueba. España inaugura un medallero que aspira a ampliar la selección femenina de waterpolo, que peleará por las medallas al meterse en semifinales del Mundial de natación.