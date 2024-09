Escándalo en la Liga femenina: la árbitra no dio un gol fantasma en el Levante-Athletic que entró claramente

El arbitraje español vuelve a demostrar que está muy alejado de lo que debería. En un fin de semana en el que no hay fútbol en Primera División, por el parón internacional, ha seguido habiendo polémica arbitral. Ha sido en la Liga F, que se estrenaba con la primera jornada del campeonato. Durante el Levante-Athletic, una de las jugadoras granotas, Lahmari, hacía un auténtico golazo tras estrellar el balón en el larguero. Un gol fantasma que entró claramente, pero que no subió al marcador al no verlo ni la colegiada ni su asistente.

El partido iba entonces 0-1 a favor de las bilbaínas y el resultado no se movió. El Athletic se llevó el partido tras esta decisión arbitral polémica. En el minuto 56, el Levante igualaba el partido con un auténtico golazo. Desde fuera del área, Anissa Lahmari se sacaba un potente derechazo que se estrellaba en el larguero, botaba dentro de la portería para volver a pegar en el larguero. La portera del Athletic, Nanclares, cogía el balón como si nada hubiera pasado y la árbitra picaba.

😱 El gol de Lahmari que no subió al marcador en el Levante – Athletic Club de Liga F#LigaFenDAZN ⚽ pic.twitter.com/Me5Y55V1q9 — DAZN España (@DAZN_ES) September 8, 2024

Las imágenes no dejan lugar a dudas. El balón botaba claramente dentro de la portería. Sin embargo, la juez de línea no estaba colocada donde debía para poder verlo, mientras que la árbitra no tenía tampoco una visión clara de lo sucedido, con varias jugadoras delante. A eso se suma que en la Liga F no existe el VAR. La tecnología resulta un desembolso bastante caro que los clubes no están dispuestos a hacer.

La jugada fue tan clara, que incluso el narrador lo cantó sin dudarlo, mostrando su sorpresa después porque no fuera concedido. «Gol, gol, gol… ¡Dice que no! ¡Ojo que dice la colegiada que no hay gol! Es un golazo como una catedral, si es que lo he cantado. Es un golazo tremendo. Ha entrado por muchísimo», señalaba.

La árbitra no dio el gol fantasma del Levante

Ese gol impedía a las granotas empatar el partido y poder sumar un punto más que valioso. El Levante ha sufrido este verano una importante remodelación de su plantilla, viendo como varias de sus mejores jugadoras terminaban contrato y se marchaban a otros clubes, como es el caso de Alba Redondo, María Méndez o Antonia Silva, que han puesto rumbo al Real Madrid.

La indignación en el Levante tras la jugada fue más que evidente. Desde el club, su consejera María Villanueva lo calificaba de «atraco», mientras que la futbolista Ángela Sosa reconocía que la colegiada no estaba en el mejor sitio para ver claramente la jugada: «La jugada, yo al menos veo que es gol. Ella no lo puede decidir porque no está a la altura de la línea de gol».

«Hemos merecido más a nivel global. Hay que dejar a un lado la polémica. Todo el mundo lo ha podido ver tanto en sus casas como dentro del campo. Entiendo que los árbitros y árbitras quieren siempre acertar. Vamos a quitarnos de polémicas y lo que tenemos que hacer es valorar qué podríamos haber hecho para, aun con esa jugada, intentar sacar los tres puntos», señaló al término del encuentro el entrenador levantinista Roger Lamesa.