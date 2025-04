Escándalo en Italia: obligaban a las gimnastas a quitarse prendas de ropa tras sus errores

El mundo de la gimnasia italiana se ve sacudido por nuevas denuncias de abusos y maltratos hacia jóvenes deportistas. Según una investigación de La Gazzetta dello Sport, Julieta Cantaluppi, ex seleccionadora de las categorías inferiores y actual entrenadora del equipo de Israel, habría implementado prácticas vejatorias durante su etapa en Italia. Entre las acusaciones, se señala que obligaba a gimnastas menores de edad a quitarse prendas de ropa como castigo por cometer errores en los entrenamientos.

Estas prácticas habrían afectado a deportistas como Sofia Raffaeli, destacada gimnasta que posteriormente consiguió una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024. Este escándalo se suma a la reciente destitución de Emanuela Maccarani, que fue seleccionadora del equipo nacional de gimnasia rítmica durante 29 años. En 2022, varias gimnastas la acusaron de abusos, maltrato y acoso psicológico, lo que llevó a la Federación Italiana de Gimnasia (FGI) a cesarla de su cargo.

Indignación en Italia

Las denuncias contra Cantaluppi surgieron en el contexto de una investigación más amplia sobre abusos en la gimnasia italiana. La Fiscalía de Monza interceptó conversaciones telefónicas en las que Olga Tishina, asistente de Maccarani, y Natalia Nesvetova, responsable de la sociedad de gimnasia Etruria Prato, discutían las prácticas de Cantaluppi, calificándolas de incluso más graves que las previamente denunciadas.

Además de los castigos relacionados con la ropa, aseguran que Cantaluppi encerraba a las gimnastas en habitaciones frías y les prohibía el uso de teléfonos móviles como sanción por errores en sus ejercicios. Hasta el momento, ninguna gimnasta ha presentado una denuncia formal contra ella, a diferencia de lo ocurrido en el caso de Maccarani. La crisis en la gimnasia italiana se ha profundizado con la implicación de altos cargos de la FGI.

Andrea Facci, presidente de la federación desde hace menos de un mes, está envuelto en una polémica tras la filtración de conversaciones en las que realizaba comentarios sexistas y ofensivos sobre la gimnasta Ginevra Parrini. Estos comentarios han generado una fuerte indignación en Italia y han puesto en duda su continuidad al frente de la federación.

Por su parte, la Fiscalía General del Deporte del Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI) ha anunciado la apertura de una investigación oficial tras la publicación de estas grabaciones. Facci ha pedido disculpas públicas y ha reconocido su error, pero la presión para que renuncie sigue en aumento. Por su parte, Emanuela Maccarani ha negado las acusaciones en su contra, argumentando que todas provienen de gimnastas que no llegaron a participar en los Juegos Olímpicos. En una entrevista, afirmó: «No he maltratado a nadie. Seguramente en casi treinta años habré cometido algunos errores. Si me equivocaba, los padres me lo hacían saber. Pero todos me piden que me quede».