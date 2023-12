El error fatal que le puede costar un disgusto al Manchester City

El Manchester City juega este viernes la final del Mundial de Clubes de la FIFA contra el Fluminense de Marcelo, y lo hará sin tres jugadores clave. Erling Haaland, Kevin De Bruyne y Jérémy Doku no podrán ayudar al equipo para intentar levantar el último título del 2023 por un error del club. Ninguno de los tres futbolistas estuvo en la lista de convocados para las semifinales del Mundial frente al Urawa Reds, y eso les impedirá disputar algún minuto en la final.

La normativa del campeonato señala que solo podrán participar en el encuentro por el título aquellos 23 jugadores inscritos en las semifinales. Si bien De Bruyne, Haaland y Doku viajaron junto al resto de sus compañeros a Arabia Saudí, ninguno de los tres entró en la lista de convocados de Pep Guardiola contra el conjunto japonés y, por tanto, el técnico no podrá disponer de ellos.

El Manchester City ganó ese duelo ante el Urawa Reds por 0-3 con goles de Marius Hoibraaten en propia puerta, Mateo Kovacic y Bernardo Silva. A Guardiola no le hizo falta disponer de sus tres estrellas (Haaland, De Bruyne y Doku) para meterse en la final del campeonato del mundo. Los dos primeros eran baja confirmada, en el caso de De Bruyne por una lesión en el muslo, mientras que el noruego se terminó cayendo a última hora.

El atacante se cayó de la convocatoria a última hora porque no estaba completamente recuperado de su lesión en el pie que le ha hecho perderse los últimos tres partidos del conjunto citizen. Guardiola no quiso correr ningún riesgo con el delantero nórdico y le dejó fuera de la lista. Esa decisión de no inscribirle le ha penalizado ahora porque tampoco podrá incluirlo entre los 23 convocados para la final del viernes, por lo que no volverá hasta 2024.

Los ingleses se jugarán el título contra el vigente campeón de la Copa Libertadores, el Fluminense, que viene de superar al Al-Ahly por 2-0. El equipo en el que milita el ex madridista Marcelo sueña con dar la campanada frente al gigante europeo, gran favorito en el partido y para ganar la Liga de Campeones esta temporada. El Manchester City contará con tres bajas importantes para esta final.

Guardiola se queja del césped

Pep tendrá que recomponer su esquema para esta final debido a la normativa de la FIFA que le impedirá contar con Haaland, De Bruyne y Doku en caso de que fuera necesario. Tras el partido frente al Urawa Reds de Japón, el técnico español, como es habitual, criticó el estado del césped durante el choque.

«El estado del terreno de juego no era nada bueno. Ahora debemos descansar. Ellos (Fluminense) tienen un día más de recuperación. Sólo tendremos un día libre, en el que cenaremos juntos y crearemos el ambiente para la final», señaló un Guardiola que recalcó la importancia de que hay que «que dormir, dormir, dormir» para llegar bien descansados al choque.

Los dos equipos son debutantes en este campeonato, ya que es la primera vez que ambos clubes ganan la Champions y la Libertadores respectivamente. Es por eso que ambos conjuntos saldrán a por todas para intentar levantar su primer trofeo de campeones del mundo, en el que será el último Mundial con este formato.

A partir de 2025 entrará en vigor el nuevo formato de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, que contará con un total de 32 equipos y se jugará cada cuatro años. Los dos equipos mejor clasificados de cada zona pasarán a octavos de final. Así pues, este Manchester City-Fluminense será el último partido de un Mundial que se disputa anualmente con siete equipos de las diferentes confederaciones de cada país.