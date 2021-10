Leo Messi, Antonela Roccuzzo y sus tres hijos han vivido durante varias semanas alojados en el céntrico y lujoso hotel ‘Le Royal Monceau’, un establecimiento que es noticia en las últimas horas porque ha sufrido un robo. Concretamente fue la semana pasada cuando varios ladrones entraron al hotel y asaltaron todo lo que pillaron por delante.

Los cacos consiguieron colarse en el hotel desde el techo y bajaron hasta un balcón que tenía una ventana abierta, irrumpiendo así en varias habitaciones del establecimiento. Fue una huésped la que denunció la ausencia de las pertenencias que había dejado en su cuarto, y al revisar las cámaras de seguridad se vio a dos hombres enmascarados irrumpiendo en el hotel a través de las ventanas del sexto piso.

«Pagar una fortuna por un lugar elegante y seguro y que alguien entre en tu habitación es muy perturbador. La Policía nos dijo que vieron a dos hombres con una bolsa en el techo con cámaras de circuito cerrado de televisión, pero no pudieron identificarlos. Dijeron que también se reportaron otros tres robos. Un tipo marroquí en la habitación de al lado me dijo que le habían robado el reloj», explicó la mujer que denunció el suceso a The Sun.

Según el citado medio británico, entre las pertenencias robadas se encuentran un collar de oro valorado en unos 3.500 euros, unos pendientes de 600 euros y más de 2.000 euros en efectivo, un botín que probablemente hubiera sido mucho mayor en el caso de que los ladrones hubieran robado la habitación de los Messi cuando se alojaban allí.

‘Le Royal Monceau’ es un cinco estrellas gran lujo ubicado en el corazón de París, a escasos metros de los Campos Elíseos y del Arco del Triunfo, en el que Neymar también vivió un tiempo cuando abandonó la Ciudad Condal y el Barcelona para unirse a las filas del PSG.