Rafa Nadal se despidió del tenis profesional en la Copa Davis y el mundo entero se rinde ante la carrera del español, una auténtica leyenda del deporte de la raqueta. Durante los últimos días la emotividad ha sido máxima y el propio balear acabó llorando cuando sonaba el himno de España en Málaga. Ahora, ha salido a la luz otra bonita historia relacionada con una persona mucho más lejana.

Y es que una periodista egipcia ha contado cómo su padre enfermo de alzheimer acabó recordando sólo a Rafa Nadal. Reem Abulleil detalla en The National News cómo la enfermedad empezaba a afectar a la memoria de su padre, que incluso se olvidaba del sistema de puntos en el tenis o de términos como ‘tie break’ o ‘deuce’, pero nunca se olvidó de Nadal y siempre preguntaba si había ganado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Reem Abulleil (@reemabulleil)

«Empecé a ver a Nadal por televisión con mi padre cuando el español era apenas un adolescente. Nos unió su tenacidad, su estilo único, su derecha con efecto y su capacidad para lograr remontadas imposibles. Cuando a mi padre le diagnosticaron alzheimer, ver a Nadal con él se convirtió en mi actividad favorita. Podía ignorar todos los cambios que estaba sufriendo su cerebro y simplemente disfrutar de nuestro amor común por el deporte y nuestra admiración por su competidor más feroz», cuenta la periodista en una emotiva columna publicada tras la retirada de Nadal.

«Con el tiempo, mi padre empezó a olvidar todas las complejidades del sistema de puntuación del tenis (algo que él mismo me había enseñado cuando era joven) y me pedía repetidamente que se lo explicara durante los partidos, un desarrollo que me resultó difícil de aceptar, excepto cuando veía al maestro de la aceptación. Empezó a olvidar el significado de términos como ‘deuce’ y ‘tiebreak’, pero curiosamente nunca olvidó el nombre Nadal. Dejó de entender a qué me dedicaba, pero durante mucho tiempo recordó que tenía algo que ver con el tenis, y la primera pregunta que siempre me hacía era: ‘¿Ganó Nadal?’», añade la comunicadora egipcia.

Una emotiva historia que Reem Abulleil ha querido compartir con todo el mundo: «Estaba olvidando mucho vocabulario, lo que le dificultaba formar oraciones, pero el nombre Nadal de alguna manera todavía estaba escondido en alguna parte milagrosamente accesible de su mente. Durante algunos años tuvimos una tradición anual: asistir al Campeonato Mundial de Tenis Mubadala en Navidad en Abu Dhabi. Mis padres viajaban desde El Cairo y todos íbamos juntos al partido de tenis. Yo me escabullía de los asientos de prensa y me sentaba junto a mi padre para ver a Nadal, que nunca se perdió ese torneo de exhibición durante los años que mi padre estuvo allí. Mi papá no podría estar más feliz».

«Después de los partidos, le decía que tenía que ir corriendo a la sala de prensa para hablar con Nadal y él siempre me decía lo mismo: ‘Dile que le mando saludos’. Le explicaba a mi padre que eso no es algo que un periodista deba hacer, pero él me seguía pidiendo que lo hiciera de todos modos. Estoy un poco triste por no haberlo hecho nunca. Mi padre falleció hace 13 meses y en sus últimos años no pudo comunicarse mucho. Veíamos algún partido de tenis de vez en cuando, sólo unos pocos partidos, con meses de diferencia, y lo único que quería era que me preguntara sobre Nadal», relata.

«En cambio, fue mi madre la que me lo pidió. Y también mis hermanas. Y todos los que me rodean. Lo que comenzó como una experiencia de unión entre dos, se convirtió en una comunidad de aprecio por una leyenda del deporte. En El Cairo, se pertenece a una familia Ahly o a una familia Zamalek. La familia Abulleil es una familia Nadal. Cuando pienso en el legado del español, pienso en la alegría que trajo a mi padre, a nuestra familia y a muchas otras familias en todo el mundo. En mi opinión, eso no significa nada. Es todo», finaliza.