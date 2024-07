La emotiva carta de Araujo por su lesión en la que se olvida por completo del Barcelona

El mensaje de Ronald Araujo tras asimilar todo lo que pasó en el último mes, con su participación en la Copa América y la lesión que sufrió… va a traer cola. En una emotiva carta dirigida a los uruguayos, donde habla de lo vivido y se lamenta por no haber podido cumplir el objetivo y no ayudar todo lo que quiso por su lesión, Araujo no hace ningún tipo de mención al Barcelona, su club.

«Dejé pasar unos días para asimilar todo un poco… fue un duro golpe no cumplir con el objetivo que teníamos de ganar la copa», comenzaba Ronald Araujo en su emotiva carta publicada en sus redes sociales, donde recordaba que «lamentablemente, una nueva lesión me impidió seguir ayudando desde dentro de la cancha».

El jugador del Barcelona, donde tiene contrato hasta 2026, reconoce en su carta que «nada lo vivo con la pasión que me genera la Selección, porque soy uruguayo y, desde chico, mi sueño y el de mi familia siempre fue ganar con La Celeste», en la misma donde no hay ningún tipo de alusión, por pequeña que sea, hacia su club: «Agradezco a mis compañeros, a todos los colaboradores y a la gente que estuvo dándonos su cariño en cada lugar. Mi admiración total por el apoyo en cada ciudad y en cada estadio».

«Sepan que volveré a intentarlo, porque así soy, y mientras juegue al fútbol, daré todo de mí para ganar y que mi Selección consiga títulos. Nos vemos en unos meses. Bendiciones», concluía Ronald Araujo sin ningún tipo de guiño al Barcelona, pocas horas después de pasar por el quirófano en Finlandia, acompañado del equipo médico culé (Doctor Pruna), y por lo que estará de baja al menos hasta el mes de diciembre.

La lesión de Araujo es un contratiempo mayúsculo para el Barcelona. Era evidente la tensión que había entre el futbolista y el club, antes de la Copa América ya deslizó que se habría de su futuro tras esta cita, pero la lesión lo cambia todo. El Barcelona quería renovarlo… de no ser que llegara una oferta por él mareante que permitiera un cambio de paradigma financiero para la entidad, tal y como publica Sport. Su lesión frustra cualquier tipo de venta y ponen en stand by la renovación, con todo la incertidumbre que genera una recuperación de este calibre y ante la necesidad de brindarle: en 2026 se puede ir libre.

La carta íntegra de Araujo donde ni menciona al Barcelona

«Hola, mi País. Dejé pasar unos días para asimilar todo un poco… fue un duro golpe no cumplir con el objetivo que teníamos de ganar la copa. Además, lamentablemente, una nueva lesión me impidió seguir ayudando desde dentro de la cancha.

Me preparé para esto de todas las formas posibles. Nada lo vivo con la pasión que me genera la Selección, porque soy uruguayo y, desde chico, mi sueño y el de mi familia siempre fue ganar con La Celeste.

Agradezco a mis compañeros, a todos los colaboradores y a la gente que estuvo dándonos su cariño en cada lugar. Mi admiración total por el apoyo en cada ciudad y en cada estadio.

Aunque a veces hay cosas que no entendemos el porqué, toca seguir con fe y confianza, porque ninguna adversidad puede detener el plan perfecto que Dios tiene para nosotros. Isaías 26:3.

Sepan que volveré a intentarlo, porque así soy, y mientras juegue al fútbol, daré todo de mí para ganar y que mi Selección consiga títulos. Nos vemos en unos meses. Bendiciones».