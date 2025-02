Galicia sigue de luto tras conocerse la muerte de Andrés, abuelo de un árbitro que tras defender a su nieto durante un encuentro fue agredido. Este lunes, su hija Belén Rico se pronunció y lamentó a través de una carta publicada en sus redes sociales el fallecimiento de su padre, agredido meses atrás en un partido de balonmano de la categoría cadete femenino entre el BM Sanxenxo y el BM Rasoeiro en Vilalonga (Sanxenxo). La víctima, abuelo del joven colegiado que dirigía ese encuentro disputado el pasado 15 de diciembre, fue agredida por el padre de una jugadora del Rasoeiro, club en el que también milita su nieto.

Tras ser empujado, se golpeó la cabeza contra un escalón, teniendo que ser trasladado rápidamente a un centro hospitalario. Dos meses después, y tras una larga lucha, Andrés Rico falleció esta madrugada. «Maldito aquel día que no supe decir que no, maldita la hora en que me levanté feliz creyendo que ese día era un domingo más, maldito el momento en que nuestro mundo se paró, maldita esa persona que no debería estar allí, maldito el momento en que dejaste de ser tú, maldito empujón, maldito el momento en que él se cruzó en nuestras vidas y nos hizo perder el control de ellas en una espiral de lágrimas y dolor que solo le deseo que sufra como nosotros», escribió la hija de la víctima.

En una dura carta enviada a los medios de comunicación y publicada en sus redes sociales, Belén Rico deja claro que a ella no le vale «con ningún perdón, con ninguna terapia ni cuento con la justicia» porque le han quitado «lo que más quería». Y lo argumenta así: «Nada de eso me vale porque nunca podré recuperar lo que perdí, lo que nos quitaste. Sintiéndolo mucho, y lo digo de corazón, tu sitio no es este. Vete lejos donde no tengamos que cruzarnos nunca más, donde cada vez que te vea a ti o algo tuyo no tenga que recordar estos meses de continua angustia y sufrimiento».