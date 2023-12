Este mes de diciembre se cumplen diez años del trágico accidente de Michael Schumacher que le ha dejado postrado en una cama y el último en pronunciarse sobre su estado de salud ha sido Willi Weber, el primer mánager y descubridor del siete veces campeón del mundo que ha sido pesimista con respecto al estado de salud de la leyenda de la Fórmula 1.

El estado de salud de Michael Schumacher es una incógnita ya que todo se ha llevado con un secretismo extremo después de su trágico accidente sufrido hace ahora diez años y las personas más cercanas al piloto han sido las que han arrojado un poco de luz sobre el estado del alemán.

«Por supuesto, lo lamento mucho y me lo reprocho. Habría tenido que visitar a Michael en el hospital. Me sentí como un perro después de su accidente, me causó un impacto muy fuerte, te puedes imaginar. Por supuesto, también el hecho de que Corinna no me permitiera más contacto. Pero en algún momento tuve que liberarme de Michael, separarme», comenzó diciendo en una entrevista de este fin de semana.

Pesimismo con Schumacher

Weber también dio una mala noticia con respecto a su estado de salud. «Desafortunadamente, cuando pienso en Michael ahora, no tengo ninguna esperanza de volver a verlo. No hay noticias positivas después de diez años», afirmó en una entrevista realizada a Express en la que dio más detalles sobre el estado actual del piloto.

«Incluso tres o cuatro años después, la gente que me reconocía seguía preguntándome: ‘Eres el ex mánager de Schumacher. ¿Cómo está Michael?’. Fue entonces cuando dejé de intentar explicarme y pensé: ‘¿Por qué nadie me pregunta cómo estoy?’ Para mí estaba claro: Bueno, ahora se acabó. La mierda tiene que salir de mi cabeza», opinó.

Weber también opinó sobre Mick Schumacher, hijo de la leyenda que la pasada temporada estuvo en la parrilla de la Fórmula 1. «Creo que Michael estaba ansioso por llevar al chico a la Fórmula 1 y gestionarlo de la manera en que yo solía manejarlo. Si hubiera estado al lado de Mick, este jefe de equipo de Haas (Guenther Steiner) no lo habría hecho tan mal y Mick habría tenido una segunda oportunidad en otro lugar», expone.

«No es el que solía ser»

Jean Todt, uno de los hombres más cercanos a Schumacher a lo largo de su carrera, también habló hace días sobre el estado de salud del piloto alemán. El ex jefe de Ferrari y presidente de la FIA incluso le visitó en su casa de Suiza y por ello quiso dar detalles sobre su estado.

«Michael está aquí, así que no le echo de menos. Simplemente, ya no es el Michael que solía ser», explicó el que fuera también presidente de la FIA, aunque aclaró que, «es diferente y está maravillosamente guiado por su esposa e hijos que lo protegen. Su vida es diferente ahora y tengo el privilegio de compartir momentos con él. Eso es todo lo que hay que decir», dijo hace días en declaraciones a L’Equipe.