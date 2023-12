Jean Todt da la última hora sobre el estado de salud de Michael Schumacher

El próximo 29 de diciembre se cumplen 10 años del trágico accidente de Michael Schumacher y desde esa fecha todo lo que rodea al estado de salud de la leyenda de la Fórmula 1 es asunto privado. Jean Todt, que fue su jefe en los años gloriosos de Ferrari y ahora es una de las personas más cercanas a la familia, ha hablado sobre la situación del siete veces campeón del mundo.

A finales de mes se cumple una década de un percance haciendo esquí que ha dejado a Michael Schumacher postrado en una cama en su casa de Suiza. Con el motivo del aniversario de este trágico suceso, en Alemania han estrenado el documental Being Michael Schumacher (Ser Michael Schumacher) que narra la leyenda del piloto alemán a lo largo de cinco capítulos en los que interviene incluso Fernando Alonso.

El piloto español se rindió a la leyenda dejando claro que cambio para bien las reglas en el Gran Circo. «Perdí más que gané contra él. Es un piloto increíble y fue una inspiración para todos los pilotos de mi generación cuando estábamos en karting y categorías inferiores ver a Michael dominar la Fórmula 1», dijo con motivo del estreno del documental.

Otro de los que se ha pronunciado de forma reciente ha sido Jean Todt, jefe de Schumacher en los años gloriosos de Ferrari y una de las personas que incluso ha visitado al piloto en su casa después del accidente. El ex jefe de la FIA ha hablado desde Italia sobre el delicado estado que atraviesa la leyenda de la Fórmula 1.

«Michael es mi amigo, le considero parte de mi familia. Le visito regularmente, en el pasado seguíamos las carreras por televisión», afirmó Todt en una entrevista concedida a La Stampa. El ex jefe de Ferrari también respondió con un «es un asunto privado» cuando se le cuestionó sobre el estado de salud actual del germano. «Lo único que puedo decir es que quiero mucho a Michael y a su familia, hay que respetar su privacidad», dijo.

Todt y Schumacher

Esta no es la primera vez que Jean Todt habla en una entrevista sobre Michael Schumacher. Hace semanas, dejó claro en L’Equipe que Michael ya no es el que solía ser. «Michael está aquí, así que no le echo de menos. Simplemente, ya no es el Michael que solía ser», dijo en su día.

«Es diferente y está maravillosamente guiado por su esposa e hijos que lo protegen. Su vida es diferente ahora y tengo el privilegio de compartir momentos con él. Eso es todo lo que hay que decir. Desafortunadamente, el destino lo golpeó hace diez años. Ya no es el Michael que conocimos en la Fórmula 1», apuntó.

A punto de cumplirse diez años del trágico accidente que a punto está de acabar con su vida, Michael Schumacher sigue luchando cada día desde Suiza mientras sigue el secretismo sobre su estado real de salud.