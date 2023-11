El estado de salud de Michael Schumacher sigue siendo una incógnita. La familia del Káiser quiere mantenerlo en la más absoluta privacidad y por eso las informaciones son mínimas. El próximo 29 de diciembre se cumplirán 10 años del accidente de esquí del piloto alemán. El último en pronunciarse al respecto ha sido Ralf Schumacher, hermano de Michael, cuyas declaraciones han sorprendido a todos.

En una entrevista con la revista alemana Bunte, Ralf Schumacher habla sobre el accidente de su hermano y cómo se siente él desde su posición, deslizando que tiene muy poco contacto con la familia de su icónico hermano, pero dejando claro que siempre estará ahí para ellos cuando lo necesiten. «Desafortunadamente, a veces la vida no es justa. Tenemos que aceptarlo», afirma el que fuera piloto de 48 años. «Cuando veo a sus hijos Gina-Maria y Mick, mi corazón sonríe. Si alguien de la familia busca mi consejo, ahí estoy. Siguen su propio camino», añade Ralf Schumacher.

En la entrevista también se le pregunta al menor de los dos hermanos Schumacher si tenía celos de Michael porque logró mayores éxitos en su carrera deportiva. «Como mucho, un reloj raro que él llevaba y que a mí me hubiera gustado tener también. No, en la familia Schumacher siempre hemos estado unidos. Simplemente no fui lo suficientemente bueno aquí y allá», dice el ahora comentarista televisivo.

Declaraciones del abogado

Hace unos días también se pronunció Felix Damm, abogado de prensa de la familia Schumacher desde hace 15 años. El letrado habló por primera vez de la forma en la que se ha gestionado el tremendo silencio que rodea a la familia, casi desde el primer minuto del terrible acontecimiento y la ausencia de un informe oficial sobre su estado. «Todavía tengo en mi cabeza la imagen de los numerosos periodistas y fotógrafos que, durante días después del accidente, esperaron información fuera del hospital de Grenoble. Para aliviar la presión, las primeras informaciones generales sobre las lesiones se dieron en ruedas de prensa en las que también estuvieron presentes los médicos tratantes. En realidad se trataba de contenido clasificado como privacidad. Eso era realmente nuevo. Hasta entonces, la información sobre asuntos privados era absolutamente tabú», contó en una entrevista para el medio aleman LTO.

Damm explica que incluso se plantearon ofrecer un «informe final» sobre el estado del alemán, pero decidieron que no, porque nunca sería suficiente para la prensa. Es por ello que desde entonces la información que llega sobre Schumacher es mínima y nadie haya dado ningún detalle de su estado: «Siempre se trató de proteger cosas privadas. Por supuesto, discutimos mucho sobre cómo hacerlo posible, así que también consideramos si un informe final sobre la salud de Michael podría ser la forma correcta de hacerlo». «Pero ese no habría sido el final y habría tenido que haber informes constantemente actualizados. Los medios, una y otra vez, preguntarían: ‘¿Y cómo está ahora?’, uno, dos, tres meses o años después del mensaje. Y si luego quisiéramos tomar medidas contra esta información, tendríamos que lidiar con el argumento de la divulgación voluntaria que habríamos hecho», añadió.