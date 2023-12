Filtran los dos trágicos errores del fatídico accidente de Schumacher

Casi diez años después del grave accidente de Michael Schumacher esquiando sobre la nieve de Méribel (Alpes Franceses), que provocó graves daños cerebrales al excampeón de Fórmula 1, salen a la luz nuevos detalles e informaciones al respecto. Según el periodista alemán Jens Gideon, la culpa de la fuerte caída fue del peligro fuera de pista y del tiempo perdido en las operaciones de rescate, tal y como aseguran fuentes presentes hace diez años en el lugar de los hechos.

En la investigación llama la atención que pudo haber dos errores que agravaron el accidente del piloto de Fórmula 1: las condiciones fuera de pista por donde esquió Schumacher y la dinámica de las operaciones de rescate. El monitor de esquí que trabajaba allí explicó que se debía evitar esquiar fuera de pista con nieve fina y muchas rocas expuestas, porque era muy peligroso. Schumacher perdió el control y cayó de cabeza contra una de esas rocas, hiriéndose gravemente a pesar de llevar casco. «Ni siquiera en las pistas había condiciones ideales para esquiar. Es aún más peligroso aventurarse fuera de pista en un día como ese», habría declarado.

El segundo error, según dicho instructor de esquí, fue que los encargados de rescatar al alemán no supieron dar a tiempo la importancia que merecía el grave accidente. El siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 fue trasladado en helicóptero a la pequeña clínica de Moutiers, pero cuando su estado empeoró se decidió cambiar de ruta hacia el hospital más equipado de Grenoble. Una pérdida de tiempo que habría empeorado el cuadro clínico. Las secuelas del accidente que sufrió se debieron, según el instructor de esquí, a un grave error en la evaluación de los servicios de salvamento.

Jean Todt vuelve a pronunciarse

Jean Todt, que fue su jefe en los años gloriosos de Ferrari y ahora es una de las personas más cercanas a la familia, ha vuelto a hablar sobre la situación del siete veces campeón del mundo. «Michael es mi amigo, le considero parte de mi familia. Le visito regularmente, en el pasado seguíamos las carreras por televisión», afirmó Todt en una entrevista concedida a La Stampa.

El ex jefe de Ferrari también respondió con un «es un asunto privado» cuando se le cuestionó sobre el estado de salud actual del germano. «Lo único que puedo decir es que quiero mucho a Michael y a su familia, hay que respetar su privacidad», dijo. Hace semanas, dejó claro en L’Equipe que Michael ya no es el que solía ser. «Michael está aquí, así que no le echo de menos. Simplemente, ya no es el Michael que solía ser», añadió.

«Es diferente y está maravillosamente guiado por su esposa e hijos que lo protegen. Su vida es diferente ahora y tengo el privilegio de compartir momentos con él. Eso es todo lo que hay que decir. Desafortunadamente, el destino lo golpeó hace diez años. Ya no es el Michael que conocimos en la Fórmula 1», apuntó Jean Todt, una de las personas que ha podido visitar a Schumacher estos años.