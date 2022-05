Ivana Rodríguez, hermana mayor de Georgina, acaba de celebrar su 30 cumpleaños y ha agradecido en sus redes sociales todas las felicitaciones. “Me siento más poderosa desde hoy. ¿Será mi imaginación? Más sexy, más madura, más guapa, más feliz, más especial, más agradecida, más sabia, más luchadora, más completa… Soy como el vino”, celebraba Ivana, que fue madre hace unos meses por primera vez.

Después de dar a luz a finales del pasado año, Ivana se marcó como objetivo recuperar su mejor versión a nivel físico y ha mostrado en su perfil su impactante cambio físico: “No puedo ni verme, no me reconozco con mi nuevo cuerpo. Aunque estoy mucho mejor que hace unos meses. No es lo habitual recuperarse tan rápido (como muchas influencers). Os muestro mi realidad. La de muchas. No estáis solas. Y volveremos a tener nuestro body de nuevo. Tendremos que esforzarnos pero lo conseguiremos”.

Ivana siempre se ha caracterizado por compartir aspectos totalmente reales de su vida y ha enseñado en fotos su cambio físico tras ganar 35 kilos de peso. En 2019 Ivana pesaba 65 kilos, mientras que en 2021 alcanzó los 100, su límite. El 1 de abril confesaba que ya estaba en 78 kilos y con el firme objetivo de recuperar su mejor versión, y de hecho ya se notaba “más ágil, más vital, más sana, con mejor resistencia y con mejor capacidad pulmonar”.

“Normalmente publicamos en Instagram nuestra versión más guapa, delgada, musculosa, fashion, viajera… Postureo del bueno, vaya. Porque a nadie nos gusta mostrarnos mal, en mala forma física, sin arreglar o haciendo algo cotidiano como limpiar la casa. Eso no mola, no es guay. Cuando me quedé embarazada venía de una lesión de fractura de coxis. Estuve sin poder moverme ni sentarme un par de meses. La pandemia tampoco me ayudó con el peso. Ahora estoy en un proceso de recuperación de mi forma física. Sé que no me debo obsesionar, que mi cuerpo ha creado una vida, que todo mejorará (…). El esfuerzo que estoy haciendo es grande, pero necesario. Y vale la pena. Esto cambiará», dice.