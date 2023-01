Djokovic tumba a Paul y luchará con Tsitsipas por el Open de Australia

La final del Open de Australia será la más esperada desde que se consumara la eliminación de Rafa Nadal. Novak Djokovic superó a Tommy Paul (7-5, 6-1, 6-2) en la segunda semifinal del Grand Slam australiano y se medirá a Stefanos Tsitsipas en un duelo en el que estará en juego el cetro del primer grande de la temporada y el número uno del ranking ATP. Los dos aspirantes a suceder a Carlos Alcaraz llegan a la última instancia, con Nole como favorito después de superar un bache en el primer set y poner la maquinaria a funcionar a continuación para aplastar a Paul, que fue víctima como antes sucediera con De Miñaur y Rublev en las rondas inmediatamente previas.

Djokovic, que ya tiene en su haber la racha de más partidos ganados de forma consecutiva en el torneo (27), no quiere oír hablar de otra cosa que no sea ganar el Open de Australia, el que sería su décimo titulo en Melbourne y posiblemente el más especial de todos, tras la deportación del año anterior con toda la polémica en la que derivó el caso. Para ello, el serbio ha ido de menos a más en un torneo que comenzó con problemas físicos en el isquiotibial y que apunta a acabar con un jugador a pleno funcionamiento en este aspecto y también en el tenístico, pese a que frente a Paul dejó algunas dudas, aglutinadas en el primer set y ocasionadas por una cantidad nada habitual de errores no forzados por su parte.

Nole cometió hasta 24 en una primera manga que dominaba a su antojo, como haría después en el resto del partido ante un corajoso Paul, pero que se le complicaría hasta el punto de tornar del 5-1 favorable a un 5-5 que ponía en jaque que pudiera adelantarse en el encuentro. Sin embargo, al resto Djokovic, siempre lo ha sido, se emplea como uno de los mejores de siempre, si no el mejor, y volvió a tirar de este arma para solventar su gran apuro de semifinales. Tercer break y set inaugural en el bolsillo, pese a los fallos y el susto.

El resto del encuentro, pese a que hablamos de toda una semifinal de Grand Slam, sería prácticamente coser y cantar para el opositor a número uno de la ATP. Dominando los intercambios y viendo como Paul prácticamente no podía sostener su saque, Djokovic fue girando los juegos hacia su lado y caían casi por inercia, con meras excepciones, en su bolsillo.

Djokovic pisa el acelerador

Por fin sólido de fondo de pista y dominador absoluto en el resto, Nole venció en el segundo set por 6-1, esta vez sin sustos ni remontadas indeseadas, y en el tercero ejerció la misma fuerza para doblegar a un Paul cansado en lo físico por todo el trabajo del torneo, que le aupará a un más que merecido top-20, y en lo mental por lo que supone medirte al muro infranqueable que en Australia es Novak Djokovic.

El tercer set también caería por su propio peso en el bolsillo de Novak, en esta ocasión con un 6-2 que pone punto y final a las semifinales del Open de Australia y brindan la oportunidad de, por segundo Grand Slam consecutivo, ver un duelo en la final del torneo en el que ambos contendientes aspiran al triunfo, el décimo para Djokovic y el primero para Stefanos Tsitsipas, pero también por la corona de la ATP.