Diakhaby podría tener que dejar el fútbol por su grave lesión de rodilla

Mouctar Diakhaby sufrió una lesión bastante grave como consecuencia de un choque con Aurélien Tchouaméni durante el Valencia-Real Madrid. Sólo había que ver las caras y los gestos de los jugadores de ambos equipos llevándose las manos a la cabeza para darse cuenta de la gravedad de la lesión. Algunos futbolistas rivales, como Joselu, pidieron rápidamente que entraran las asistencias para atender al central valencianista. Esta lesión podría hacer que el internacional con Guinea tuviera que dejar el fútbol.

Tras las primeras exploraciones, algunos médicos señalan que podría estar un año alejado de los terrenos de juego puesto que aseguran que «es la lesión más grave que un jugador de fútbol puede sufrir en la rodilla». El primer parte médico del Valencia señalaba lo siguiente: «El jugador Mouctar Diakhaby sufrió una dislocación de la rodilla derecha en el partido disputado ayer sábado en Mestalla frente al Real Madrid CF».

Por su parte, el propio jugador, Diakhaby, lanzó un mensaje en redes sociales al día siguiente, después de abandonar el hospital: «La lucha será larga pero estoy listo para ello y haré todo lo posible para volver a los campos lo antes posible y aún más fuerte». El jugador dio las gracias a todos los médicos que le atendieron y dejó claro que aunque tenga una dura batalla por delante va a luchar por ganarla.

Juan José López Martínez, médico personal de Carlos Alcaraz, señaló que Diakhaby «corre serio riesgo de no poder volver a jugar al fútbol». «Lo primero que hay que buscar es que el paciente pueda volver a andar. Por desgracia, se trata de una lesión gravísima y, por tanto, corre serio riesgo de no poder volver a jugar al fútbol, porque suelen dañar el cartílago, que es una estructura que no se regenera», comentó en Estadio Deportivo.

«Es la lesión más grave»

Los médicos aseguran que Diakhaby ha sufrido la peor lesión que puede tener un futbolista en la rodilla, porque «supone romper los ligamentos». El doctor Enrique Gastaldi arrojó algo de luz a la lesión que ha sufrido Diakhaby y aseguró en SER Deportivos Valencia que «es espeluznante. La luxación se ha llevado por delante ligamento cruzado anterior y ligamento cruzado posterior».

El doctor Gastaldi, un prestigioso traumatólogo, reconoció que el central ha sufrido «una lesión rarísima» y agregó que la sufrida por Diakhaby «es la lesión más grave que un jugador de fútbol puede tener en la rodilla. Probablemente se ha roto cuatro o cinco ligamentos. Es una salvajada de lesión». Mouctar se enfrenta a una de las batallas más duras de su carrera, pero luchará para volver a vestirse de corto y disfrutar de su profesión.

«Piensa que cuando la rodilla se luxa, se sale del sitio… es que se sale el hueso del sitio. Y eso supone romper los ligamentos, que son los ligamentos el cruzado anterior, posterior, lateral, externo… Y para salirse el hueso tiene que romper los ligamentos. Y una vez que rompe los ligamentos puede tener una complicación, que siempre hay que tener en cuenta en una luxación de rodilla, que es que no tenga una lesión vascular. La arteria poplítea viene por detrás de la rodilla y pasa junto al hueso. Y cuando el hueso se sale puede desgarrar la arteria, la vena… o el nervio. Son lesiones gravísimas de entrada», continúo detallando con más profundidad el doctor Gastaldi.

Diakhaby estará entre 9 y 12 meses de baja

El jugador valencianista podría no volver a jugar a fútbol después de esta lesión. De entrada, el citado traumatólogo afirmó que el plazo de recuperación es de no menos de 9 o 12 meses: «Con este tipo de lesión lo primero que tengo que buscar es que el paciente pueda andar y que no haya más problemas… Y no hablamos de menos de 9 o 12 meses de baja. En este tipo de lesiones no hay que dar plazos. Y lo mismo lleva una o dos operaciones». «Cuando uno tiene una lesión en la arteria femoral se juega la pierna, pero no va a tener problemas para andar», concluyó el doctor Enrique Gastaldi.

Lo cierto es que la grave lesión de Diakhaby dejó a todos helados en Mestalla. Todos los jugadores se echaron las manos a la cabeza al ver la lesión de un compañero de profesión. Luka Modric le mandó un mensaje de ánimo tras el partido a través de la red social X (antes Twitter) deseándole una pronta recuperación al central del Valencia: «Espero que Diakhaby se recupere pronto. Mucha fuerza», dijo el croata que acompañó el tuit con un emoticono de las dos manos juntas. Fueron muchos los compañeros de profesión que se sumaron a las muestras de cariño. Ahora comienza el partido más duro de la carrera del guineano, que espera ganarlo por goleada.