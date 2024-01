Diakhaby: «Vinicius es un provocador pero sufre muchos actos racistas»

Mouctar Diakhaby se ha pronunciado sobre el racismo que sufrió Vinicius Junior en Mestalla. El jugador del Valencia ha hablado de los actos que sucedieron en el polémico encuentro de la pasada campaña que les midió al Real Madrid y en el que el brasileño acabó expulsado. El central ha acusado al madridista de ser un «provocador», aunque no ha querido justificar de ninguna manera los insultos que tuvo que aguantar por parte de los aficionados: «Hay límites. Sufre muchos actos racistas».

Diakhaby no ha dudado en condenar los insultos que recibió Vinicius. A pesar de calificar la actitud del madridista sobre el césped como provocadora, el defensa ha sido contundente al señalar que no por ello se tiene derecho a proferir insultos racistas: «Su comportamiento en el campo no te permite denigrar su raza».

El central ha reconocido que en Mestalla se dieron «gestos racistas» contra el delantero del Real Madrid. Ha querido destacar las medidas tomadas por el club, puesto que «reaccionó bien, expulsando de por vida a algunos aficionados». El futbolista guineano valora como «decisiones muy buenas» por parte del Valencia.

Lo que sucedió en el encuentro entre el conjunto che y los de Ancelotti acabó en los tribunales por presuntos delitos de odio. Vinicius llegó a declarar ante el juez que instruye el caso, ratificando la versión de que se sintió «ofendido» por los insultos que sufrió por su «color de piel» en el estadio del Valencia.

El jugador del Real Madrid fue insultado por parte de Mestalla durante el encuentro y, sobre todo, cuando se marchó expulsado injustamente. En medio de una tangana, fue agredido por Mamardashvili y por Hugo Duro, pero desde el VAR mostraron imágenes sesgadas al colegiado del campo, en las que sólo se veía la respuesta del brasileño a esas agresiones. Debido a esa mala praxis en el protocolo VAR, el Comité de Árbitros tomó acciones y acabó expulsando a cuatro árbitros, entre los que se encontraba Iglesias Villanueva, al frente del videoarbitraje en ese encuentro.

Diakhaby defiende a Vinicius y ataca a Tebas

Diakhaby se encuentra concentrado con la selección de Guinea, antes de disputar la Copa África, que comenzará el próximo sábado. En una entrevista a BeFootball, el valencianista ha hablado, además de todo lo que concierne al torneo que ha dejado en cuadro a varios equipos de la Liga durante el próximo mes, sobre lo sucedido en Mestalla con Vinicius. Pero también sobre un incidente similar que sufrió él en Cádiz.

Respecto a lo que le sucedió a él en un Cádiz-Valencia, donde se marchó del terreno de juego por un presunto insulto por parte de Juan Cala, Diakhaby ha atacado a Javier Tebas por no ser lo suficientemente contundente: «La Liga no ha completado las investigaciones. Intentaron marear la perdiz, no dar una mala imagen. Cuando le pasó a un jugador del Real Madrid, las cosas se hicieron enseguida».

«No tengo nada contra la Liga, ni contra nadie. A veces el sistema es así. Pensé que era bueno hablar de ello, poner consignas, pero tenemos que actuar con fuerza, con sanciones fuertes. En ese momento estaba en desacuerdo», ha proseguido el central al respecto.