El Valencia protesta por el uso de una imagen de Vinicius en Mestalla en la Gala del Balón de Oro

Vinicius Jr fue protagonista en la gala del Balón de Oro que fue celebrada en la noche de este lunes. El futbolista del Real Madrid recibió el Trofeo Sócrates por la gran labor social que lleva a cabo con el Instituto Vini Jr, que busca dar soluciones pedagógicas en Brasil. En el momento en el que el brasileño subía al escenario del Teatro du Chatelet se proyectaba una imagen del jugador señalando a la grada del Valencia, la que profirió insultos racistas en el partido de la pasada temporada.

Una imagen que aparecía en grande en el lugar de la gala cuando el jugador del Real Madrid subía a recoger el premio. Por ello, el Valencia reaccionó en sus redes sociales con un comunicado en el que protestaba que la organización hubiera elegido dicha instantánea de Vinicius en su estadio.

«El Valencia CF lamenta el uso en la gala del Balón de Oro de nuestra imagen y su asociación a unos comportamientos aislados que el Club persiguió de forma urgente y tajante, aplicando el castigo más severo a los implicados. Reiteramos nuestra condena más absoluta contra el racismo pero también pedimos el máximo respeto a nuestro afición y a nuestro Club», cita el comunicado oficial del conjunto valencianista.

Vinicius Júnior, desde aquel día en el que sufrió lamentables insultos racistas por parte de un sector de la afición del Valencia, es uno de los jugadores que más está luchando en este movimiento para erradicar un racismo que viene repitiéndose también esta temporada.

«Estoy muy feliz de recibir este premio y poder ayudar a tantos niños en Brasil salir de las favelas. Es muy especial para mí. No me gusta hablar de racismo. Pero no me importa hacerlo cuando sea necesario. Espero que todos podamos ayudar a acabar con el racismo. Es muy triste hablar de racismo, a mí me gusta hablar de fútbol. Quiero transmitir fuerza para seguir en la lucha. Espero que haya menos incidentes con el racismo», dijo Vinicius en su discurso tras recoger el Trofeo Sócrates.

Declaración Vinicius

Vinicius acudió el pasado 5 de octubre por videoconferencia en los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid para para declarar ante el Juzgado de Instrucción 10 de Valencia, que investiga los insultos racistas del pasado 21 de mayo en Mestalla. Vinicius dejó claro en los juzgados en una declaración que ha durado alrededor de una hora que los gritos de «mono, mono» fueron generalizados en Mestalla, tal y como aseguró Carlo Ancelotti en su rueda de prensa posterior al encuentro.

Ese mismo día, el Valencia emitió un comunicado denunciando que Vinicius mintió en su declaración. «Ante las informaciones publicadas en torno a la presunta declaración prestada en los juzgados por el futbolista Vinícius Jr. afirmando que todo el estadio de Mestalla le profirió insultos racistas en el partido entre el Valencia CF y el Real Madrid CF de la pasada temporada, el Club desea manifestar su sorpresa, rechazo e indignación», comenzaba el comunicado. «Tal y como reconoció públicamente el propio entrenador Carlo Ancelotti, en ningún caso se puede generalizar el comportamiento a todo el estadio de Mestalla»