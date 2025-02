Khloe Kardashian se ha reencontrado con su ex marido, el jugador de baloncesto Lamar Odom, nueve años después de su tormentosa y sonada separación. Ambos hablan con sinceridad de lo ocurrido en el pasado, y uno de los episodios más duros para influencer fue cuando el padre del deportista le pidió que le desconectara de una máquina que le mantenía con vida tras una sobredosis para cobrar el seguro de vida.

Khloe Kardashian lo ha contado todo en el reality The Kardashians, dejando claro que fue ella la que evitó que el padre del ex jugador de la NBA y de Baskonia le desconectase de una máquina de soporte vital cuando estaba en coma en 2015 tras sufrir una sobredosis por drogas en un prostíbulo. «Yo estaba allí cuando tu padre dijo: ‘Desconecta’ para poder cobrar tu seguro de vida», le relató Khloe Kardashian a Lamar Odom sobre su padre Joe, que murió en 2021.

Khloe le insistió a Lamar Odom que fueron ella y su familia (Kim Kardashian y Kris Jenner) las que estuvieron a su lado tras «seis ataques cardíacos y 12 derrames cerebrales». Fueron tiempos difíciles para la influencer, que no quería abandonar a su marido. «No te dejé durante cuatro meses. Tuve una infección por estafilococos porque vivía en un hospital», le recordó con Malika Haqq de testigo.

Khloe Kardashian reflected on her seven-year marriage to ex Lamar Odom, calling him the «right person» who she met at the «wrong time.» pic.twitter.com/Sfqo6ZRIK6

— E! News (@enews) February 13, 2025