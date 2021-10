Pau Gasol ha firmado una de las carreras más ilustres de la historia del baloncesto mundial y sin duda la más gloriosa del baloncesto español. El ala-pívot de Sant Boi fue un pionero dejándolo todo atrás para marcharse a la NBA en el año 2001 cuando triunfar al otro lado del charco no era tan sencillo como ahora.

No en vano, varios directivos del Barça estarán todavía muy arrepentidos de su comportamiento en ese verano en el que Pau Gasol salió elegido como número tres del Draft. Uno de ellos, en un movimiento controvertido a pocos días de marcharse a la NBA, le dijo una frase que el mismo jugador admitió recordar durante mucho tiempo. «Una persona, entonces relevante en el Barça, llegó a decirme una frase que nunca olvidaré: ‘el año que viene volverás con el rabo entre las piernas’», explicó el ala-pívot en 2011.

«No fue así y en mi primera temporada fui elegido el mejor rookie del año y luego… hasta ahora que tengo dos anillos de campeón. No soy una persona rencorosa, al contrario, aquellas palabras me ayudaron a luchar más por mis sueños. Me considero una persona de hechos más que de palabras», le espetó para condicionar su marcha a los Memphis Grizzlies.

Por aquel entonces, Pau ya había tomado una decisión que le cambiaría la vida y eso que tuvo que pagar una indemnización de tres millones de euros por salir del Barça. La intrahistoria de esos días en los que Gasol salió del Barça siempre ha sido motivo de controversia.

Antes de que España jugase el EuroBasket de 2001 en Turquía, a los técnicos culés –encabezados por Aíto García Reneses– les parecía una barbaridad darle a un chico de 21 años recién cumplidos la ficha más alta del equipo. Pau Gasol, que se lo había ganado con creces ese tercer puesto en el draft de la NBA, tenía estipulado un salario de 2,9 millones de dólares para esa primera temporada en la NBA en un contrato garantizado de cuatro años y casi 14 millones de dólares.

La voluntad inicial de Pau era quedarse un año más en busca de madurar, pero vio que en el club no había una creencia plena en su potencial. Finalmente se decantó por embarcarse en la aventura de la NBA abandonando su Barcelona natal tomando la decisión antes del EuroBasket de 2001.

En ese torneo celebrado en Turquía, la evolución del ala-pívot deslumbró a propios y extraños. España ganó la medalla de bronce ante Alemania con una tremenda actuación de 31 puntos de Pau Gasol. El español derribó la puerta del baloncesto europeo haciendo eso en la cara de otro europeo que ya estaba triunfando en la NBA como Dirk Nowitzki.

A su regreso a España, los directivos del Barça fueron a por él. Querían retenerle como fuese. Joan Gaspart había dado la orden de que se quedará y que tenía que cheque en blanco. Pau mantuvo su palabra con los Memphis Grizzlies decidiendo marcharse a la NBA y uno de los que intentó convencerle le espetó: «El año que viene volverás con el rabo entre las piernas».

La profecía del directivo, ni mucho menos, se cumplió. Pau Gasol disfrutó de una carrera plena en la NBA siendo dos veces campeón, seis veces All-Star y teniendo el respeto unánime de la mejor Liga del mundo. El de Sant Boi regresaría para terminar su carrera como culé dejando claro que no guarda ningún rencor al club que le vio despegar. «No soy una persona rencorosa, al contrario, aquellas palabras me ayudaron a luchar más por mis sueños. Me considero una persona de hechos más que de palabras», zanjaría el jugador sobre esa polémica.