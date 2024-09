Detienen a Ben Yedder por una presunta agresión sexual e irá a juicio el 15 de octubre

Wissam Ben Yedder, ex jugador del Sevilla, ha sido detenido por una presunta agresión sexual e irá a juicio el próximo 15 de octubre. Se trata de la cuarta acusación a la que se estaría enfrentando, supuestamente, el delantero, que ya fue acusado de violación, agresión sexual e intento de violación de dos jóvenes de 18 y 19 años y que, presuntamente, acordó con otra de 22 años el pago de 1,6 millones de euros para evitar ser denunciado.

Ahora, Ben Yedder ha sido detenido en el departamento francés de Alpes Marítimos. Los hechos habrían sucedido en la noche del viernes al sábado, en el coche del jugador. Fue detenido y enviado a comparecer ante el juez. Fue sometido a un control judicial por el que se le ha prohibido salir de los Alpes Marítimos, de salir de 20:00 horas a 6:00 horas y a ponerse en contacto con la víctima, además de presentarse dos veces a la semana en comisaría.

La supuesta agresión sexual cometida por Ben Yedder llegaría en un momento en el que el delantero, de 34 años, estaría sin equipo. El jugador terminó contrato con el Mónaco el pasado mes de junio y, desde entonces, está en el mercado. Esta situación no hace más que complicarle su futuro, por lo que la retirada del futbolista apunta a estar más que próxima.

Según informa el diario francés L’Equipe, Ben Yedder habría tratado de abusar sexualmente de una mujer en la noche del pasado viernes 6 de septiembre, tras una fiesta. «Después de conocer a la víctima en una fiesta, supuestamente intentó abusar de ella en su coche en numerosas ocasiones», revela el rotativo. El mismo medio apunta a que el 15 de octubre estaría citado en el juzgado con motivo de esclarecer si realmente cometió los hechos de los que se le acusan.

Ben Yedder vuelve a ser acusado

No es la primera vez que se ve envuelto en una situación similar. El pasado verano, en agosto de 2023, ya fue acusado de violación, tentativa de violación y agresión sexual en Niza. Dos mujeres de 19 y 20 años le denunciaron a él y a su hermano por obligarlas, presuntamente, a mantener relaciones sexuales con ellos durante una fiesta que celebró en Beausoleil el 10 de julio de 2023.

Los escándalos extradeportivos del futbolista han sido uno de los motivos que han llevado a que esté en este comienzo de temporada sin equipo. El futbolista galo terminó contrato con el Mónaco el 30 de junio, después de cinco temporadas en las filas del equipo del principado, con el que sólo en la última temporada marcó 20 goles en 34 partidos.

Pese a que su rendimiento ha sido muy bueno, el club decidió no ampliar su contrato y el ex jugador del Sevilla no ha encontrado equipo este verano. Un destino que se barajó como posibilidad fue Arabia Saudí, pero finalmente no se concretó nada y, ahora, el delantero tiene muy complicado abandonar su país, puesto que se le ha establecido un control preciso tras esta acusación de agresión sexual por la que será juzgado el próximo mes de octubre.