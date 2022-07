Borja Iglesias publicó en sus redes sociales un vídeo en el que Joaquín hacía esta divertida reflexión sobre el gimnasio y el fútbol. El divertido momento se ha hecho viral rápidamente y el capitán del Real Betis vuelve a ser protagonista por una de sus bromas. «No has pisado el gimnasio en tu vida. Para jugar al fútbol no hace falta ir al gimnasio, es una cosa que se han inventado los que no saben», decía entre risas en el autobús en plena pretemporada.