La desgarradora despedida de la hermana del futbolista asesinado a puñaladas «por guapo y fuerte»

Conmoción en Chipiona y en España entera tras el brutal asesinato de Paco Naval. El futbolista de 24 años fue acuchillado por otro joven de 20 años que ya ha ingresado en prisión provisional como presunto autor de su muerte a puñaladas el pasado sábado. El joven ya fue enterrado y su familia recibe el apoyo y el cariño de todo el país. Rocío, hermana de Paco, ha querido expresar su dolor con una desgarradora carta de despedida.

«No tengo palabras para describir el dolor tan grande que tengo, pero una cosa sí tengo clara, que voy a sacar fuerzas de donde las haya para que tú descanses tranquilo. No te preocupes, que voy a cuidar de mamá y papá, de tu Inma y de mi niña preciosa, a la que no le va a faltar de nada, te lo prometo. Igual que te cuide a ti, que estuve contigo, siempre lo voy a estar con ellas. Te lo prometo, descansa tranquilo, mi enano», dice Rocío Naval, hermana del jugador del Chipiona CF.

«Te has llevaado mi mitad»

«Éramos el uno para el otro y te has llevado mi mitad. Siempre has estado ahí conmigo en todos los momentos de mi vida. Siempre has estado y te voy a echar mucho, pero que mucho de menos, pero estoy tranquila porque sé que siempre vas a estar detrás con tu sonrisa. Sabes que soy la hermana más orgullosa del mundo porque nadie tiene una mala palabra tuya y todo el mundo te tiene presente y todo el mundo se ha volcado», añade Rocío, que espera que se haga justicia.

«Esto no es un adiós, es un hasta luego. Nos vas a hacer mucha falta, pero algún día volveremos a estar todos juntos y vamos a poder abrazarnos. No me creo que ya no estés aquí con nosotros, que ya jamás te vaya a volver a ver. Siempre te voy a recordar feliz porque sé que eras el más feliz del mundo. Te quiero mucho, mi enano», finaliza la hermana del fallecido, que según varios testigos y fuentes fue elegido por el presunto asesino, con el que no tenía ninguna relación, por ser «guapo y fuerte» y tener «buen cuerpo».