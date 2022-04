El baloncesto español sigue llorando la pérdida de una de sus grandes leyendas. Javier Imbroda falleció este domingo a los 61 años de edad tras una larga lucha contra el cáncer. El melillense fue uno de los mejores entrenadores de nuestro país siendo seleccionador español y elegido durante dos temporadas como mejor técnico de la liga ACB. Después quiso dedicar su vida a la política con la intención de mejorar las cosas en Andalucía, donde era el Consejero de Educación de la Junta.

Días después de su triste fallecimiento, su esposa Salvadora Acosta ha querido despedirse de Imbroda con una desgarradora carta que ha publicado en las redes sociales del ex técnico para a su vez agradecer todo el ánimo y el apoyo que está recibiendo estos días: «Mi querido Javier, nada en en el mundo podrá llenar el inmenso vacío que me dejas, porque inmenso era nuestro amor».

Cada palabra de aliento y cada muestra de cariño que estoy recibiendo me ayuda, no sabes como. pic.twitter.com/gBeaN5hUZB

