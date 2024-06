Dennis González y Mireia Hernández suman otro oro para España

España está de celebración. El dúo mixto formado por Mireia Hernández y Dennis González ha logrado una nueva medalla de oro este viernes para la natación artística española. La pareja española se proclamó campeona de Europa en Belgrado en la modalidad de dúo mixto técnico. De esta manera, el equipo español concluye este campeonato continental a lo grande, con una gran actuación en esta disciplina.

España ya había subido a lo más alto del podio en la rutina técnica por equipos, en el solo técnico masculino y el dúo mixto libre, con protagonismo especial para Dennis González, que se marcha con tres metales dorados que le confirman como uno de los mejores del mundo.

El último oro del catalán llegó junto a Mireia Hernández, con la que volvió a mostrar su buena compenetración y con la que fue el pasado mes de febrero subcampeón del mundo en libre, aunque tuvieron la resistencia de la pareja italiana.

Hernández y González fueron muy superiores en el apartado de Impresión Artística, pero Sarah Maria Rizea y Filippo Pelati, que nadaron después, les superaron claramente en el de Elementos, aunque no lo suficiente. Los españoles sumaron 218.7658 y pudieron saborear el oro por más de un punto de diferencia (217.1633), mientras que los británicos Beatrice Crass y Ranjuo Tomblin completaron, lejos de los dos primeros puesto, el podio (202.9817).

Dennis González denuncia ataques homófobos

El nadador español Dennis Gónzalez ha denunciado en su cuenta en Tik Tok los ataques homófobos recibidos por los comentarios vertidos en las redes a raíz de la publicación del vídeo de su intervención en el Europeo de Belgrado y que le valió la medalla de oro individual. Se refiere al vídeo publicado desde la cuenta de Teledeporte y a algunos comentarios vertidos por usuarios como reacción al mismo en las redes sociales.

En un vídeo en Tik Tok, que tiene más de 167.000 reproducciones, González no entiende por esos comentarios «si estamos en el siglo XXI o en el siglo X antes de Cristo, todavía». «Habiendo gente que me dice: Sirena. Campeón dice, vaya tela… Trucha, vaya pluma… Esa gente son gente que no ha ganado nada en su vida, que no ha conseguido nada, que no sabe qué es la disciplina, que no sabe lo que es el trabajo, no sabe lo que es ser campeón de Europa, no sabe lo que conlleva todo eso», asegura el nadador de Rubí (Barcelona).

Dennis González admite que «aparte de la impotencia» que le generan estos mensajes, asegura que no le importan porque son hechos por gente que no le «aporta nada en la vida». «Me da mucha rabia el hecho de que se digan estas cosas. A mí me da igual, pero sé que un niño que esté empezando a hacer natación artística y que reciba comentarios así, le va a afectar y no quiero eso», insistió.

Por eso aconseja «no dar bola a estos mensajes, que lo único que buscan es atención» y califica los comentarios de absurdos. «A mí básicamente no me importan estos comentarios, pero el día que le afecten a alguien y le repercuta en su decisión, sí que me va a importar y no me voy a quedar callado», advierte.