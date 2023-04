Davidovich triunfa en el after de Madrid ante un Rune peleado con el público

Alejandro Davidovich Fokina cerró el domingo de tenis en el Mutua Madrid Open ya en lunes y con una victoria magistral ante uno de los grandes favoritos del torneo. El tenista español superó a Holger Rune (7-6, 5-7, 7-6) en una batalla durísima de más de tres horas, finalizada de madrugada y en la que hubo batalla, dialéctica, pero sobre todo tenística, entre dos auténticos titanes que decidieron el triunfo en el tie-break. Se lo llevó Davidovich, quien tuvo al público de su lado especialmente desde que, mediado el primer set, Rune tuviera un gesto imperdonable para la afición madrileña, volcada con el suyo y que durante varios juegos también estuvo peleada con el joven danés.

Davidovich consigue el pase a los octavos de final del Mutua Madrid Open en lo que ya es, seguro, su mejor actuación histórica en el torneo de casa, y se medirá en esta ronda al croata Borna Coric, que viene de vencer a Hubert Hurkacz. Foki fue coreado por el público en el mejor encuentro de lo que va de torneo, emocionante, polémico y, sobre todo, igualado, en una balanza que podía haber caído del lado de cualquiera y fue a parar al del ídolo local.

«Sin vosotros no hubiera ganado ni p’atrás», agradecía Davidovich, exhausto, nada más finalizar un partido que se coloca de lleno entre los mejores de una carrera deportiva a la que le esperan muchos triunfos de este calibre si consigue aunar un físico a prueba de bombas y una cabeza que parece cada vez más encaminada para asentarse entre los mejores tenistas del mundo, algo que por talento Foki tiene en sus manos.

El partido, metido en una coctelera, se tradujo en una de las actuaciones más completas de lo que va de 2023. Dos tie-breaks, varias alternancias en los breaks y un juego igualadísimo durante las tres horas y seis minutos que finalizaron con un passing de revés de Davidovich, quien arriesgó más al final y obtuvo premio a su valentía con la victoria que le lanza a octavos, en detrimento de uno de los favoritos, que venía de hacer final en el Masters 1000 de Montecarlo y de llevarse el título en Munich.

FOKI BALBOA 🥊@alexdavidovich1 comes through a 3-HOUR-4-MINUTE tussle with Rune in Madrid!#MMOpen pic.twitter.com/4s6ZvHznYx

— Tennis TV (@TennisTV) April 30, 2023