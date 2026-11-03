Davidovich se rinde con las ATP Finals: tampoco jugará el Masters 1000 de París por sus problemas de espalda

«Alejandro Davidovich Fokina y Stefanos Tsitsipas se han retirado del torneo de este año. Nuno Borges y Adolfo Daniel Vallejo los sustituirán, respectivamente. Les deseamos lo mejor en su recuperación», indicó la organización del torneo en sus redes sociales este martes. El tenista andaluz, que tras levantar su primer Masters 1000 se había metido en la pelea por jugar las Finales de la ATP de Turín (Italia), tenía que medirse en su estreno en la pista ‘indoor’ parisina al joven local de 17 años Moise Kouame.

Ahora, si su físico no se lo impide, podrá ponerse a punto para ayudar a la selección española en la búsqueda del título de la Copa Davis, con el cruce de cuartos ante Austria programado para el jueves 26 de noviembre, y con el malagueño pugnando por un hueco en los individuales con Carlos Alcaraz y Rafa Jódar.